Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar temporários

Prefeitura de Cariacica vai contratar 25 profissionais temporários Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que vai contratar profissionais para atuar nas secretarias municipais de Educação (Seme) e de Assistência Social (Semas). A oferta é de 25 vagas para níveis médio e superior, com oportunidades para educador social, recreador, fonoaudiólogo e assistente social. A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.694,64.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 da próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, no site www.cariacica.es.gov.br

Serão aceitas apenas duas inscrições para cargos diferentes por CPF. A primeira etapa contará com inscrição e classificação, enquanto que a segunda da comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional.

O cargo de educador social oferece oito vagas e o candidato precisa ter o ensino médio. A remuneração é de R$ 1.059,16 para carga horária de 40 horas semanais.

Já para recreador são 11 vagas e o salário de R$ 954 para 40 horas semanais. É necessário ter o nível médio.