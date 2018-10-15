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25 vagas

Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar temporários

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior; remuneração varia de R$ 954 a ?R$ 1.694
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 18:00

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 18:00

Prefeitura de Cariacica vai contratar 25 profissionais temporários Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que vai contratar profissionais para atuar nas secretarias municipais de Educação (Seme) e de Assistência Social (Semas). A oferta é de 25 vagas para níveis médio e superior, com oportunidades para educador social, recreador, fonoaudiólogo e assistente social. A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.694,64.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 da próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, no site www.cariacica.es.gov.br.
Serão aceitas apenas duas inscrições para cargos diferentes por CPF. A primeira etapa contará com inscrição e classificação, enquanto que a segunda da comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional.
O cargo de educador social oferece oito vagas e o candidato precisa ter o ensino médio. A remuneração é de R$ 1.059,16 para carga horária de 40 horas semanais.
Já para recreador são 11 vagas e o salário de R$ 954 para 40 horas semanais. É necessário ter o nível médio.
Quem tem o nível superior pode se inscrever para os cargos de analista municipal de nível superior  Fonoaudiologia e Serviço Social, com duas e 15 vagas, respectivamente. A remuneração para jornada de trabalho de 30 horas é de R$ 1.694,64.

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