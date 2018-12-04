Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar professores

A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. Os selecionados vão atuar na rede municipal de Cariacica para o ano letivo de 2019. A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração dos profissionais contratados por meio deste edital varia de R$1.580,63 a R$ 3.084,72.
Os interessados poderão se inscrever pela internet, no endereço eletrônico www.cariacica.es.gov.br ou diretamente no link https://app.cariacica.es.gov.br/prosel/ a partir das 10h da quarta-feira (5), até as 23h59 do dia 14 de dezembro de 2018.
A contratação será de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Educação (Seme) pelo período de 12 meses, podendo ser renovada por igual período, conforme a avaliação dos profissionais.
Podem concorrer professores das áreas de Educação Infantil e Séries Iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de profissionais habilitados em Arte, Ciências Biológicas, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.