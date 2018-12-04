Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar professores

A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. Os selecionados vão atuar na rede municipal de Cariacica para o ano letivo de 2019. A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração dos profissionais contratados por meio deste edital varia de R$1.580,63 a R$ 3.084,72.