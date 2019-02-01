Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar médicos

Médicos vão atuar na rede municipal de Saúde Crédito: arquivo

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que vai contratar médicos especialistas para atuar na rede municipal de Saúde. A oferta é de 26 vagas para cadastro de reserva. A remuneração passa de R$ 8 mil.

Os interessados podem se inscrever pelo site www.cariacica.es.gov.br até às 23h59 do dia 4 de fevereiro.

Do total de oportunidades, cinco são para medicina da família e comunidade e nove para pediatria. Os cargos são para as seguintes especialidades: angiologia, cardiologia, clínica geral, clínica geral (urgência e emergência), endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, infectologia adulto, medicina da família e comunidade, nefrologia, neurologia, neurologia pediátrica, ortopedia, pediatria e psiquiatria infantil.

A carga horária será de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.475,77. A exceção fica com a clínica geral (urgência e emergência) e pediatria, que podem converter as 20 horas semanais em oito plantões mensais de 12 horas. Além do salário base, os médicos também recebem por plantão realizado, e os salários podem ultrapassar os R$ 8 mil.