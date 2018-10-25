Prefeitura de Cariacica abre nova seleção com 49 oportunidades

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para um novo processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde. A oferta é de 49 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.075,04 até R$ 2.475,77, de acordo com a função pleiteada.
As oportunidades são para os cargos de técnicos de enfermagem vacinadores, dentistas e farmacêuticos, além de vagas para médicos em diversas especialidades.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 29 de outubro de 2018, no site da Prefeitura.
Para os cargos de médico serão aceitas duas inscrições por CPF, havendo a possibilidade de solicitação de segundo vínculo em cada cargo/especialidade. Para os demais cargos serão aceitas duas inscrições por CPF para cargos diferentes.
A segunda etapa do processo seletivo é a confirmação da qualificação e da experiência profissional. Em seguida, é a fase de formalização de contratos com os candidatos aprovados.
CONFIRA OS CARGOS
TMNM I ENFERMAGEM ÁREA DE ATUAÇÃO: VACINAÇÃO
Vagas: 4, mais cadastro de reserva
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 1.075,04
Requisitos: Curso técnico de nível médio completo, de acordo com a área de atuação e registro no respectivo conselho de classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
AMNS I - FARMÁCIA
Vagas: 5, mais cadastro de reserva
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 2.033,57
Requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.
AMNS I FARMÁCIA-BIOQUÍMICA
Vagas: 2, mais cadastro de reserva
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 2.033,57
Requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.
AMNS I ODONTOLOGIA ESPECIALISTA EM BUCO MAXILO FACIAL
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Carga horária: 30 horas semanais
Remuneração: R$ 1.694,64
Requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.
MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO ANGIOLOGIA
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO CARDIOLOGIA
Vagas: 4, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO CLÍNICA GERAL
Vagas: 5, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe
MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO CLÍNICA GERAL URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Vagas: 5, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais ou 20 horas semanais convertidas em 8 plantões mensais de 12 horas (conforme art.23, §1º da Lei Municipal nº 4.761/2010).
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.
MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO ENDOCRINOLOGIA
Vagas: 3, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO GASTROENTEROLOGIA
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO GINECOLOGIA
Vagas: 2, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I -ÁREA DE ATUAÇÃO INFECTOLOGIA ADULTO
Vagas: 2, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
Vagas: 3, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO NEFROLOGIA
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO NEUROLOGIA
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO ORTOPEDIA
Vagas: 2, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO PEDIATRIA
Vagas: 4, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais ou 20 horas semanais convertidas em 8 plantões mensais de 12 horas (conforme art.23, §1º da Lei Municipal nº 4.761/2010).
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.
MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO PSIQUIATRIA INFANTIL
Vagas: 1, mais cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais
Remuneração: R$ 2.475,77
Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.