Prefeitura de Cariacica abre nova seleção com 49 oportunidades

Prefeitura de Cariacica: 49 oportunidades para profissionais da área da Saúde Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para um novo processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde. A oferta é de 49 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.075,04 até R$ 2.475,77, de acordo com a função pleiteada.

As oportunidades são para os cargos de técnicos de enfermagem vacinadores, dentistas e farmacêuticos, além de vagas para médicos em diversas especialidades.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 29 de outubro de 2018, no site da Prefeitura

Para os cargos de médico serão aceitas duas inscrições por CPF, havendo a possibilidade de solicitação de segundo vínculo em cada cargo/especialidade. Para os demais cargos serão aceitas duas inscrições por CPF para cargos diferentes.

A segunda etapa do processo seletivo é a confirmação da qualificação e da experiência profissional. Em seguida, é a fase de formalização de contratos com os candidatos aprovados.

CONFIRA OS CARGOS

TMNM I  ENFERMAGEM  ÁREA DE ATUAÇÃO: VACINAÇÃO

Vagas: 4, mais cadastro de reserva

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.075,04

Requisitos: Curso técnico de nível médio completo, de acordo com a área de atuação e registro no respectivo conselho de classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.

AMNS I - FARMÁCIA

Vagas: 5, mais cadastro de reserva

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 2.033,57

Requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.

AMNS I  FARMÁCIA-BIOQUÍMICA

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 2.033,57

Requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.

AMNS I  ODONTOLOGIA ESPECIALISTA EM BUCO MAXILO FACIAL

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Carga horária: 30 horas semanais

Remuneração: R$ 1.694,64

Requisitos: Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.

MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO ANGIOLOGIA

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO CARDIOLOGIA

Vagas: 4, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO CLÍNICA GERAL

Vagas: 5, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe

MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO CLÍNICA GERAL  URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Vagas: 5, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais ou 20 horas semanais convertidas em 8 plantões mensais de 12 horas (conforme art.23, §1º da Lei Municipal nº 4.761/2010).

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.

MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO ENDOCRINOLOGIA

Vagas: 3, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I - ÁREA DE ATUAÇÃO GASTROENTEROLOGIA

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO GINECOLOGIA

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I -ÁREA DE ATUAÇÃO INFECTOLOGIA ADULTO

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

Vagas: 3, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO NEFROLOGIA

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO NEUROLOGIA

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO ORTOPEDIA

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO PEDIATRIA

Vagas: 4, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais ou 20 horas semanais convertidas em 8 plantões mensais de 12 horas (conforme art.23, §1º da Lei Municipal nº 4.761/2010).

Remuneração: R$ 2.475,77

Requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.

MÉDICO I ÁREA DE ATUAÇÃO PSIQUIATRIA INFANTIL

Vagas: 1, mais cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Remuneração: R$ 2.475,77