Prefeitura de Cariacica abre 77 vagas para médicos

Processo seletivo para médicos na Prefeitura de Cariacica Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar médicos temporários em diversas especialidades.

A oferta é de 77 vagas para as áreas de clínica geral/urgência e emergência, clínica geral ambulatorial, pediatria, ginecologia, angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, infectologia adulto e infantil, medicina da família e comunidade, nefrologia, neurologia adulto e infantil, ortopedia e psiquiatria adulto e infantil.

O vencim

ento inicial é de R$ 2.475,77 para uma carga horária de 20 horas semanais, acrescidos da gratificação por produtividade conforme os decretos nº124/2017 e nº125/2017. Com a gratificação, o salário pode chegar até o valor bruto de R$ 9.825,77  ao qual ainda poderá ser acrescido o adicional de insalubridade, observando-se a legislação pertinente.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de junho, pelo no site da Prefeitura