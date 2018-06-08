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Saúde

Prefeitura de Cariacica abre 77 vagas para médicos

Remuneração é de R$ 9,8 mil, somando o vencimento inicial e a gratificação

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 18:08
Processo seletivo para médicos na Prefeitura de Cariacica Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar médicos temporários em diversas especialidades. 
Confira conferir o edital
A oferta é de 77 vagas para as áreas de clínica geral/urgência e emergência, clínica geral ambulatorial, pediatria, ginecologia, angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, infectologia adulto e infantil, medicina da família e comunidade, nefrologia, neurologia adulto e infantil, ortopedia e psiquiatria adulto e infantil.
O vencim
ento inicial é de R$ 2.475,77 para uma carga horária de 20 horas semanais, acrescidos da gratificação por produtividade conforme os decretos nº124/2017 e nº125/2017. Com a gratificação, o salário pode chegar até o valor bruto de R$ 9.825,77  ao qual ainda poderá ser acrescido o adicional de insalubridade, observando-se a legislação pertinente.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de junho, pelo no site da Prefeitura
Será possível se inscrever para até dois cargos. O preenchimento das vagas será feito segundo as necessidades emergenciais de excepcional interesse público, e o Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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