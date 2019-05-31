Prefeitura de Cachoeiro oferece 244 vagas em processo seletivo

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação internet

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município localizado no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para diversas áreas. Ao todos são 244 vagas – mais cadastro de reserva – para funções com diferentes níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 998 a R$ 10.000. município localizado no Sul dovai abrir processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para diversas áreas. Ao todos são 244 vagas – mais cadastro de reserva – para funções com diferentes níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 998 a R$ 10.000.

site da prefeitura. O prazo vai até 8 de junho. Dez por cento das vagas são reservadas a candidatos com deficiência. As inscrições devem ser feitas a partir das 18 horas desta sexta-feira (31), apenas peloO prazo vai até 8 de junho. Dez por cento das vagas são reservadas a candidatos com deficiência.

edital consta todas as informações sobre a seleção, que será composta das etapas de declaração de títulos – de caráter classificatório – e de chamada para comprovação de títulos, documentos e tempo de serviço – de caráter eliminatório. Noconsta todas as informações sobre a seleção, que será composta das etapas de declaração de títulos – de caráter classificatório – e de chamada para comprovação de títulos, documentos e tempo de serviço – de caráter eliminatório.

O secretário de Administração de Cachoeiro, Claudio Mello, destaca que a contratação, via processo seletivo simplificado, é fundamental para a manutenção de serviços essenciais à população, como os de saúde, limpeza urbana e assistência social.

“O prazo de muitos dos nossos contratos temporários termina no mês de junho e não podemos prorrogá-los. Para não corrermos o risco de comprometer atendimentos e prejudicar os munícipes por falta de profissionais, estamos realizando esse processo seletivo, que atende ao critério de impessoalidade para contratações na administração pública”, explica.

Ainda segundo Mello, a prefeitura de Cachoeiro aguarda a aprovação legislativa de um conjunto de projetos de lei relacionados ao funcionalismo municipal para que seja possível a realização de novo concurso público, para seleção de profissionais para o quadro efetivo.

OS CARGOS

Ensino Fundamental Incompleto

- Ajudante Geral

- Operador de Máquinas e Veículos Especiais

- Coveiro

- Eletricista

- Auxiliar de Serviços de Controle de Zoonoses

- Costureira

- Pedreiro

- Auxiliar de Serviços Públicos Municipais

- Vigia

Ensino Fundamental Completo

- Motorista

- Recepcionista

- Auxiliar de Serviços de Apoio à Unidade de Saúde

- Auxiliar de Prótese Dentária

Ensino Médio Completo

- Agente de Serviços Públicos Municipais e Cadastrador

Ensino Técnico

- Técnico em Informática

- Técnico Agrícola

- Técnico em Edificações

- Técnico em Contabilidade

- Técnico de Prótese Dentária

- Técnico em Segurança do Trabalho

- Técnico em Radiologia

- Técnico em Laboratório

- Técnico em Enfermagem

Ensino Superior Completo

- Arquiteto

- Bibliotecário

- Nutricionista

- Assistente Social

- Profissional de Educação Física

- Engenheiro Civil

- Biólogo

- Engenheiro Agrônomo

- Engenheiro de Minas

- Engenheiro Florestal

- Engenheiro Elétrico

- Contador

- Enfermeiro

- Enfermeiro da Família

- Médico da Família