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Oportunidade

Prefeitura de Cachoeiro oferece 244 vagas em processo seletivo

Os salários variam de R$ 998 a R$ 10.000

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 14:46

Publicado em 

31 mai 2019 às 14:46
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação internet
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município localizado no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para diversas áreas. Ao todos são 244 vagas – mais cadastro de reserva – para funções com diferentes níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 998 a R$ 10.000. 
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As inscrições devem ser feitas a partir das 18 horas desta sexta-feira (31), apenas pelo site da prefeitura. O prazo vai até 8 de junho. Dez por cento das vagas são reservadas a candidatos com deficiência.
No edital consta todas as informações sobre a seleção, que será composta das etapas de declaração de títulos – de caráter classificatório – e de chamada para comprovação de títulos, documentos e tempo de serviço – de caráter eliminatório.
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O secretário de Administração de Cachoeiro, Claudio Mello, destaca que a contratação, via processo seletivo simplificado, é fundamental para a manutenção de serviços essenciais à população, como os de saúde, limpeza urbana e assistência social.
“O prazo de muitos dos nossos contratos temporários termina no mês de junho e não podemos prorrogá-los. Para não corrermos o risco de comprometer atendimentos e prejudicar os munícipes por falta de profissionais, estamos realizando esse processo seletivo, que atende ao critério de impessoalidade para contratações na administração pública”, explica.
Ainda segundo Mello, a prefeitura de Cachoeiro aguarda a aprovação legislativa de um conjunto de projetos de lei relacionados ao funcionalismo municipal para que seja possível a realização de novo concurso público, para seleção de profissionais para o quadro efetivo.
OS CARGOS
Ensino Fundamental Incompleto
- Ajudante Geral
- Operador de Máquinas e Veículos Especiais
- Coveiro
- Eletricista
- Auxiliar de Serviços de Controle de Zoonoses
- Costureira
- Pedreiro
- Auxiliar de Serviços Públicos Municipais
- Vigia
Ensino Fundamental Completo
- Motorista
- Recepcionista
- Auxiliar de Serviços de Apoio à Unidade de Saúde
- Auxiliar de Prótese Dentária
Ensino Médio Completo
- Agente de Serviços Públicos Municipais e Cadastrador
Ensino Técnico
- Técnico em Informática
- Técnico Agrícola
- Técnico em Edificações
- Técnico em Contabilidade
- Técnico de Prótese Dentária
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Radiologia
- Técnico em Laboratório
- Técnico em Enfermagem
Ensino Superior Completo
- Arquiteto
- Bibliotecário
- Nutricionista
- Assistente Social
- Profissional de Educação Física
- Engenheiro Civil
- Biólogo
- Engenheiro Agrônomo
- Engenheiro de Minas
- Engenheiro Florestal
- Engenheiro Elétrico
- Contador
- Enfermeiro
- Enfermeiro da Família
- Médico da Família
- Odontólogo da Família
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