Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até 16 de dezembro

Prefeitura de Aracruz prorroga inscrição de concurso

Oferta é de 266 vagas para profissionais que tenham o nível médio

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 14:19
Prefeitura de Aracruz abriu concurso para quem tem nível médio Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz
A Prefeitura de Aracruz prorrogou até o dia 16 de dezembro de 2018 o prazo das inscrições do concurso público que oferece 266 vagas para cargos de nível médio. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.152,16.
Os interessados podem se inscrever no site www.ibade.org.br. A taxa de participação é de R$ 63,00.
As oportunidades são para os cargos de Assistente de Turno (50), Auxiliar de Professor da Educação Básica (200), Instrutor de Libras (1), Monitor de Transporte Escolar (06), Motorista de Transporte Escolar (06), e Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras (03).
O certame contará com Prova objetiva, para todos, de caráter classificatório e eliminatório; e Prova Prática, somente para os cargos de Instrutor de Libras; Motorista de Transporte Escolar e Tradutor e Intérprete de Libras.
A validade do concurso é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Prefeitura de Aracruz prorroga inscrição de concurso
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados