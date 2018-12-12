A Prefeitura de Aracruz prorrogou até o dia 16 de dezembro de 2018 o prazo das inscrições do concurso público que oferece 266 vagas para cargos de nível médio. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.152,16.
Os interessados podem se inscrever no site www.ibade.org.br. A taxa de participação é de R$ 63,00.
As oportunidades são para os cargos de Assistente de Turno (50), Auxiliar de Professor da Educação Básica (200), Instrutor de Libras (1), Monitor de Transporte Escolar (06), Motorista de Transporte Escolar (06), e Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras (03).
O certame contará com Prova objetiva, para todos, de caráter classificatório e eliminatório; e Prova Prática, somente para os cargos de Instrutor de Libras; Motorista de Transporte Escolar e Tradutor e Intérprete de Libras.
A validade do concurso é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Prefeitura de Aracruz prorroga inscrição de concurso