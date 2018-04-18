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Nível médio

Prefeitura de Aracruz contrata profissionais da área de segurança

Candidatos poderão se inscrever de 2 a 4 de maio

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 20:06
Profissionais vão trabalhar com videomonitoramento Crédito: Divulgação Prefeitura de Aracruz
A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área de segurança. São duas vagas, sendo uma para supervisor e uma para agente de sistema de segurança. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os contratos serão temporários.
As inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 4 de maio e 2018, das 8 às 18 horas, na Escola Placidino Passos (antigo Polivanlente), que fica na Rua Leopoldo Barcelos Rangel, 113, bairro Polivaltente, Aracruz.
O processo seletivo irá avaliar uma séries de requisitos, como experiência profissional nas áreas de segurança e videomonitoramento; qualificação profissional (títulos), na qual serão avaliados cursos de formação, atualização e/ou aperfeiçoamento na área de segurança.
Para o cargo de agente do sistema de segurança, é necessário ter o ensino médio e curso de informática. A remuneração é de R$1.246,03.
Já para supervisor, o requisito é ter o ensino médio, experiência em supervisão de segurança, curso de informática e carteira de habilitação na categoria B. O salário é de R$ 1.432,93.

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