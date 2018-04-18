Prefeitura de Aracruz contrata profissionais da área de segurança

Profissionais vão trabalhar com videomonitoramento Crédito: Divulgação Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área de segurança. São duas vagas, sendo uma para supervisor e uma para agente de sistema de segurança. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os contratos serão temporários.

As inscrições poderão ser feitas no período de 2 a 4 de maio e 2018, das 8 às 18 horas, na Escola Placidino Passos (antigo Polivanlente), que fica na Rua Leopoldo Barcelos Rangel, 113, bairro Polivaltente, Aracruz.

O processo seletivo irá avaliar uma séries de requisitos, como experiência profissional nas áreas de segurança e videomonitoramento; qualificação profissional (títulos), na qual serão avaliados cursos de formação, atualização e/ou aperfeiçoamento na área de segurança.

Para o cargo de agente do sistema de segurança, é necessário ter o ensino médio e curso de informática. A remuneração é de R$1.246,03.