Prefeitura de Aracruz contrata mais de 730 profissionais temporários

Seleção vai preencher vagas imediatas e cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. A seleção tem como objetivo preencher 734 vagas, além da formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental e médio.

A remuneração varia de R$ 647,10 a R$ 1.212,97.

Quem tem o nível médio pode concorrer aos cargos de assistente de turno, assistente técnico de química, auxiliar de professor da educação básica, instrutor de libras, monitor de transporte, motorista de transporte escolar, tradutor e intérprete de libras  Língua

Portuguesa, assistente de turno, auxiliar de professor da educação básica e agente administrativo.

Para o nível fundamental, as chances são para auxiliar de serviços gerais, manipulador de alimentos, motorista,

As inscrições poderão ser feitas no site www.pma.es.gov.br , das 8 horas do dia 10 de janeiro de 2018 até 24 horas do dia 11 de janeiro de 2018.

O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas. Na primeira, haverá inscrição, seguida pela chamada e comprovação de títulos.