Prefeitura de Aracruz abre vagas para motorista temporário

A Prefeitura de Aracruz vai contratar motoristas temporários. A oferta é de 20 vagas e a remuneração é de R$1.152,18, para carga horária de 44 horas semanais. Os contratos serão pelo período de 12 meses, prorrogável até o limite de 36 meses. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.