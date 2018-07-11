Prefeitura de Aracruz abre vagas para motorista temporário

A Prefeitura de Aracruz vai contratar motoristas temporários. A oferta é de 20 vagas e a remuneração é de R$1.152,18, para carga horária de 44 horas semanais. Os contratos serão pelo período de 12 meses, prorrogável até o limite de 36 meses. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Os candidatos precisam ter o Nível Fundamental, Carteira Nacional de Habilitação categoria D ou E e curso de direção defensiva atualizado.
Os interessados podem se inscrever na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 18 a 20 de julho. O atendimento ocorre das 12 às 17 horas. A ficha de inscrição já está disponível no endereço eletrônico www.pma.es.gov.br e também no local de inscrição.