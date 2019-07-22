Prefeitura de Aracruz abre seleção com 74 vagas

Publicado em 22 de julho de 2019 às 16:03
- Atualizado há 6 anos
A Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 74 profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os contratos terão a duração de 12 meses, prorrogável até o limite de 36 meses, em diversos cargos de nível fundamental, médio e superior.
Há vagas entre as seguintes funções:
- Cirurgião Dentista Auditor
- Cirurgião Dentista de PSF (2)
- Enfermeiro (PSF) (4)
- Enfermeiro Auditor
- Enfermeiro Regulador
- Fiscal de Vigilância Sanitária de Nível Superior (Engenheiro Sanitarista) (1)
- Fiscal de Vigilância Sanitária de Nível Superior (Engenheiro Civil) (1)
- Fisioterapeuta (4)
- Fonoaudiólogo (1)
- Médico Alergista e Imunologista (1)
- Médico Angiologista (2)
- Médico Autorizador
- Médico Cardiologista (2)
- Médico Clínico Geral (4)
- Médico Coloproctologista (1)
- Médico da Família e Comunidade (PSF) (14)
- Médico Dermatologista (2)
- Médico Endocrinologista (3)
- Médico Ginecologista e Obstetra (2)
- Médico Hematologista (2)
- Médico Infectologista (2)
- Médico Nefrologista (2)
- Médico Neurologista (2)
- Médico Ortopedista/ Traumatologista (2)
- Médico Otorrinolaringologista (1)
- Médico Pediatra (4)
- Médico Pneumologista (2)
- Médico Psiquiatra (2)
- Médico Regulador (1)
- Médico Reumatologista (1)
- Médico Urologista (1)
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo (1)
- Fiscal de Vigilância Sanitária (1)
- Técnico de Enfermagem (1)
- Técnico de Enfermagem com capacitação em sala de vacina (2)
- Auxiliar de Saúde Bucal (1)
- Motociclista (2)
SALÁRIO
O profissional deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 1.095,38 a R$ 4.074,23, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 350,00. Em alguns cargos, o servidor será ressarcido com gratificação.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico: www.aracruz.es.gov.br, no período de 23 de julho de 2019 a 6 de agosto de 2019.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser publicado no dia 15 de agosto de 2019.
