Prefeitura de Aracruz abre seleção com 74 vagas

Oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade; inscrições começam no dia 23 de julho

Publicado em 22 de julho de 2019 às 16:03 - Atualizado há 6 anos

Seleção oferece oportunidades para médicos e outros cargos Crédito: Rawpixel / Pixabay

A Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 74 profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os contratos terão a duração de 12 meses, prorrogável até o limite de 36 meses, em diversos cargos de nível fundamental, médio e superior.

Há vagas entre as seguintes funções:

- Cirurgião Dentista Auditor

- Cirurgião Dentista de PSF (2)

- Enfermeiro (PSF) (4)

- Enfermeiro Auditor

- Enfermeiro Regulador

- Fiscal de Vigilância Sanitária de Nível Superior (Engenheiro Sanitarista) (1)

- Fiscal de Vigilância Sanitária de Nível Superior (Engenheiro Civil) (1)

- Fisioterapeuta (4)

- Fonoaudiólogo (1)

- Médico Alergista e Imunologista (1)

- Médico Angiologista (2)

- Médico Autorizador

- Médico Cardiologista (2)

- Médico Clínico Geral (4)

- Médico Coloproctologista (1)

- Médico da Família e Comunidade (PSF) (14)

- Médico Dermatologista (2)

- Médico Endocrinologista (3)

- Médico Ginecologista e Obstetra (2)

- Médico Hematologista (2)

- Médico Infectologista (2)

- Médico Nefrologista (2)

- Médico Neurologista (2)

- Médico Ortopedista/ Traumatologista (2)

- Médico Otorrinolaringologista (1)

- Médico Pediatra (4)

- Médico Pneumologista (2)

- Médico Psiquiatra (2)

- Médico Regulador (1)

- Médico Reumatologista (1)

- Médico Urologista (1)

- Médico Veterinário

- Nutricionista

- Psicólogo (1)

- Fiscal de Vigilância Sanitária (1)

- Técnico de Enfermagem (1)

- Técnico de Enfermagem com capacitação em sala de vacina (2)

- Auxiliar de Saúde Bucal (1)

- Motociclista (2)

SALÁRIO

O profissional deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 1.095,38 a R$ 4.074,23, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 350,00. Em alguns cargos, o servidor será ressarcido com gratificação.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico: www.aracruz.es.gov.br, no período de 23 de julho de 2019 a 6 de agosto de 2019.

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser publicado no dia 15 de agosto de 2019.





