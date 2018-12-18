Prefeitura de Aracruz abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil

Prefeitura de Aracruz abre vagas para cargos de níveis fundamental e superior Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz divulgou nesta terça-feira (18) dois editais de abertura de concurso público. Ao todo, são 37 oportunidades para cargos de níveis fundamental e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil

As inscrições poderão ser feitas de 19 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa para os cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e vigia é de de R$ 41,50. Já para os cargos de auditor de controle interno - contabilidade e contador o valor da participação é de R$ 81,50.

Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva, que serão aplicadas no dia 17 de fevereiro de 2019. Para motorista e operador de máquinas pesadas, haverá prova prática e para auditor e contador, redação e avaliação de títulos.

SAIBA MAIS

EDITAL Nº 003

MOTORISTA

Requisitos: Ensino Fundamental completo e CNH categoria D e curso específico quando a função de condução de veículos de emergência e cargas perigosas

Carga horária: 44 horas semanais

Vagas: 12

Remuneração: R$ 1.152,16

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Requisitos: Ensino Fundamental completo e CNH categoria C ou D ou E.

Carga horária: 44 horas semanais

Vagas: 8

Remuneração: R$ 1.517,18

VIGIA

Requisitos: Ensino Fundamental Completo

Carga horária: 44 horas semanais

Vagas: 15

Remuneração: R$ 736,73

EDITAL Nº 004

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - CONTABILIDADE

Requisitos: Curso Superior em Ciências Contábeis com registro de classe.

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 4.182,62

CONTADOR

Requisitos: Curso Superior em Ciências Contábeis com registro de classe.

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 4.182,62