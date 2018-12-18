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Efetivos

Prefeitura de Aracruz abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental e superior; inscrições vão de 19 de dezembro a 20 de janeiro

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 16:13
Prefeitura de Aracruz abre vagas para cargos de níveis fundamental e superior Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz
A Prefeitura de Aracruz divulgou nesta terça-feira (18) dois editais de abertura de concurso público. Ao todo, são 37 oportunidades para cargos de níveis fundamental e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil
Confira os editais
As inscrições poderão ser feitas de 19 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br. A taxa para os cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e vigia é de de R$ 41,50. Já para os cargos de auditor de controle interno - contabilidade e contador o valor da participação é de R$ 81,50.
Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva, que serão aplicadas no dia 17 de fevereiro de 2019. Para motorista e operador de máquinas pesadas, haverá prova prática e para auditor e contador, redação e avaliação de títulos.
SAIBA MAIS
EDITAL Nº 003
MOTORISTA
Requisitos: Ensino Fundamental completo e CNH categoria D e curso específico quando a função de condução de veículos de emergência e cargas perigosas 
Carga horária: 44 horas semanais
Vagas: 12
Remuneração: R$ 1.152,16
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Requisitos: Ensino Fundamental completo e CNH categoria C ou D ou E.
Carga horária: 44 horas semanais
Vagas: 8
Remuneração: R$ 1.517,18
VIGIA
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Carga horária: 44 horas semanais
Vagas: 15
Remuneração: R$ 736,73
EDITAL Nº 004
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - CONTABILIDADE
Requisitos: Curso Superior em Ciências Contábeis com registro de classe.
Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 4.182,62
CONTADOR
Requisitos: Curso Superior em Ciências Contábeis com registro de classe.
Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 4.182,62
 

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