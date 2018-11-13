Prefeitura de Aracruz abre concurso com 84 vagas para professor

Prefeitura de Aracruz contrata professores efetivos Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz publicou nesta terça-feira (13) o edital de abertura de mais um concurso público. Desta vez, são 84 vagas para o cargo de professor. A remuneração é de R$ 2.159,51, para carga horária de 25 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas de 14 de novembro de 2018 a 16 de dezembro de 2018, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 81,50, que pode ser paga até 17 de dezembro.

O concurso contará com provas objetiva e de redação, além da avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 27 de janeiro de 2019.