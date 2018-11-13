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Prefeitura de Aracruz abre concurso com 84 vagas para professor

Candidatos podem se inscrever de 14 de novembro a 16 de dezembro; provas serão aplicadas no dia 27 de janeiro

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 15:34
Prefeitura de Aracruz contrata professores efetivos Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz
A Prefeitura de Aracruz publicou nesta terça-feira (13) o edital de abertura de mais um concurso público. Desta vez, são 84 vagas para o cargo de professor. A remuneração é de R$ 2.159,51, para carga horária de 25 horas semanais.
Confira o edital 
As inscrições poderão ser feitas de 14 de novembro de 2018 a 16 de dezembro de 2018, no site www.ibade.org.br. A taxa é de R$ 81,50, que pode ser paga até 17 de dezembro.
O concurso contará com provas objetiva e de redação, além da avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 27 de janeiro de 2019.
A seleção vai oferecer 84 vagas para professores de ciências, educação infantil, ensino fundamental, história e inglês, sendo sete dessas vagas para a Pessoa com Deficiência (PCD).

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