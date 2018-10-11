Prefeitura de Aracruz abre 60 oportunidades para guarda-vidas

Guarda-vidas em atuação em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz/ divulgação

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 60 guarda-vidas. As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro de 2018. Os contratos serão temporários. A remuneração é de R$ 1.106,56.

Para participar da seleção, é ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental Completo. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais em regime de escala. Os profissionais serão escalados em todos os finais de semana, feriados e pontos facultativos. O horário de trabalho será das 7 às 19 horas, com uma hora de almoço.

O atendimento será na Secretaria de Turismo e Cultura, na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167, Centro de Aracruz, das 8h às 11h e das 12h às 18h.