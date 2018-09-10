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Temporários

Prefeitura de Alto Rio Novo contrata profissionais da área da Saúde

Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade. Remuneração pode chegar a R$ 8 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 15:04

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 15:04

Selecionados vão assinar contrato temporário com a prefeitura Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Alto Rio Novo divulgou nesta segunda-feira (10) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil.
De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar de análises clínicas, auxiliar de consultório odontológico, servente, engenheiro civil, técnico agrícola e engenheiro ambiental. São sete vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.
O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos.
A inscrição será feita no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara, Alto Rio Novo. O atendimento ocorre de 17 de setembro a 21 de setembro de 2018, das 12h às 18h00 (segunda-feira a quinta-feira) e 7h às 13h (sexta-feira). A documentação deve ser entregue em envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido.

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