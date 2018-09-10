Prefeitura de Alto Rio Novo contrata profissionais da área da Saúde

Selecionados vão assinar contrato temporário com a prefeitura Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Alto Rio Novo divulgou nesta segunda-feira (10) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar de análises clínicas, auxiliar de consultório odontológico, servente, engenheiro civil, técnico agrícola e engenheiro ambiental. São sete vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos.