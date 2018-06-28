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Vários cargos

Prefeitura de Alto Rio Novo abre seleção para contratar temporários

Remuneração pode chegar a R$ 8 mil. Os interessados poderão se inscrever no período de 2 a 6 de julho

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 16:45
A Prefeitura de Alto Rio Novo vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de vários níveis de escolaridade.
A oferta inicial é de três vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 8 mil. Os cargos cujos vencimentos na Legislação Municipal aparecem inferiores ao salário mínimo vigente, receberão complementação, no valor necessário à complementação do salário mínimo nacional vigente, para atendimento aos preceitos e regras constitucionais e legais.
As chances são para os cargos médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar de análises clínicas, auxiliar de consultório odontológico, fiscal sanitário, auxiliar de serviços gerais e motorista.
O processo seletivo será realizado em duas fases. Na primeira, haverá avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, enquanto que a segunda etapa será de prova prática de trânsito (apenas para os candidatos ao cargo de motorista).
As inscrições podem ser feitas no Protocolo Geral da prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara. O atendimento será feito no período de 2 a 6 de julho de 2018, das 12h00 às 18h (segunda-feira a quinta-feira) e das 7h às 13h (sexta-feira).
O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 19 de julho.
CONFIRA OS CARGOS
Médico
Vagas: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 8 mil
Carga horária: 40 Horas semanais
Médico Plantonista
Vagas: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 6.750,00
Carga horária: 24 Horas semanais
Enfermeiro
Vaga: 1, além de cadastro de reserva
Remuneração: R$ 2 mil
Carga horária: 40 Horas semanais
Farmacêutico
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 2 mil
Carga horária: 40 Horas semanais
Odontólogo
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 2.400,00
Carga horária: 40 Horas semanais
Fisioterapeuta
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.057,34
Carga horária: 20 Horas semanais
Psicólogo
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 2 mil
Carga horária: 40 Horas semanais
Técnico em Enfermagem
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 568,99
Carga horária: 40 horas semanais
Técnico em Radiologia
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 568,99
Carga horária: 24 horas semanais
Fiscal Sanitário
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 455,69
Carga horária: 40 horas semanais
Auxiliar de Consultório Odontológico
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 455,69
Carga horária: 40 horas semanais
Auxiliar de Análises Clínicas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 215,51
Carga horária: 40 horas semanais
Auxiliar de Serviços Gerais
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 266,08
Carga horária: 40 horas semanais
Motorista
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 568,99
Carga horária: 40 horas semanais

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