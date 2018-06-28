Prefeitura de Alto Rio Novo abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Alto Rio Novo vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de vários níveis de escolaridade.

A oferta inicial é de três vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 8 mil. Os cargos cujos vencimentos na Legislação Municipal aparecem inferiores ao salário mínimo vigente, receberão complementação, no valor necessário à complementação do salário mínimo nacional vigente, para atendimento aos preceitos e regras constitucionais e legais.

As chances são para os cargos médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar de análises clínicas, auxiliar de consultório odontológico, fiscal sanitário, auxiliar de serviços gerais e motorista.

O processo seletivo será realizado em duas fases. Na primeira, haverá avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, enquanto que a segunda etapa será de prova prática de trânsito (apenas para os candidatos ao cargo de motorista).

As inscrições podem ser feitas no Protocolo Geral da prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara. O atendimento será feito no período de 2 a 6 de julho de 2018, das 12h00 às 18h (segunda-feira a quinta-feira) e das 7h às 13h (sexta-feira).

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 19 de julho.

CONFIRA OS CARGOS

Médico

Vagas: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 8 mil

Carga horária: 40 Horas semanais

Médico Plantonista

Vagas: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 6.750,00

Carga horária: 24 Horas semanais

Enfermeiro

Vaga: 1, além de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 2 mil

Carga horária: 40 Horas semanais

Farmacêutico

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 2 mil

Carga horária: 40 Horas semanais

Odontólogo

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 2.400,00

Carga horária: 40 Horas semanais

Fisioterapeuta

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.057,34

Carga horária: 20 Horas semanais

Psicólogo

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 2 mil

Carga horária: 40 Horas semanais

Técnico em Enfermagem

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 568,99

Carga horária: 40 horas semanais

Técnico em Radiologia

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 568,99

Carga horária: 24 horas semanais

Fiscal Sanitário

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 455,69

Carga horária: 40 horas semanais

Auxiliar de Consultório Odontológico

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 455,69

Carga horária: 40 horas semanais

Auxiliar de Análises Clínicas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 215,51

Carga horária: 40 horas semanais

Auxiliar de Serviços Gerais

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 266,08

Carga horária: 40 horas semanais

Motorista

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 568,99