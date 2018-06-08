Prefeitura da Serra vai abrir seleção com 20 vagas de nível superior

A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo para contratar 20 profissionais de nível superior. A lei que autoriza as contratações foram aprovadas pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito do município, Audifax Barcelos
Os contratos serão temporários e terão a duração de até dois anos. A expectativa é de que o edital seja publicado até agosto.
A carga horária será de oito horas diárias, perfazendo uma carga horária de 40 horas semanais.
Confira os cargos
Arquiteto
Remuneração: R$ 3.497,77
Requisito: Superior Completo
Vagas: 10
Engenheiro Civil
Remuneração: R$ 3.497,77
Requisito: Superior Completo
Vagas: 7
Engenheiro Ambiental
Remuneração: R$ 3.497,77
Requisito: Superior Completo
Vaga: 3