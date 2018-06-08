Prefeitura da Serra vai abrir seleção com 20 vagas de nível superior

Prefeitura da Serra: edital deve ser publicado até agosto Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo para contratar 20 profissionais de nível superior. A lei que autoriza as contratações foram aprovadas pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito do município, Audifax Barcelos

Os contratos serão temporários e terão a duração de até dois anos. A expectativa é de que o edital seja publicado até agosto.

A carga horária será de oito horas diárias, perfazendo uma carga horária de 40 horas semanais.

Confira os cargos

Arquiteto

Remuneração: R$ 3.497,77

Requisito: Superior Completo

Vagas: 10

Engenheiro Civil

Remuneração: R$ 3.497,77

Requisito: Superior Completo

Vagas: 7

Engenheiro Ambiental

Remuneração: R$ 3.497,77

Requisito: Superior Completo