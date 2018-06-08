Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura da Serra vai abrir seleção com 20 vagas de nível superior
Temporários

Prefeitura da Serra vai abrir seleção com 20 vagas de nível superior

Serão contratados engenheiros e arquitetos

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 20:22
Prefeitura da Serra: edital deve ser publicado até agosto Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo para contratar 20 profissionais de nível superior. A lei que autoriza as contratações foram aprovadas pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito do município, Audifax Barcelos
Os contratos serão temporários e terão a duração de até dois anos. A expectativa é de que o edital seja publicado até agosto.
A carga horária será de oito horas diárias, perfazendo uma carga horária de 40 horas semanais.
Confira os cargos
Arquiteto
Remuneração: R$ 3.497,77
Requisito: Superior Completo
Vagas: 10
Engenheiro Civil
Remuneração: R$ 3.497,77
Requisito: Superior Completo
Vagas: 7
Engenheiro Ambiental
Remuneração: R$ 3.497,77
Requisito: Superior Completo
Vaga: 3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados