Prefeitura da Serra rescindiu contrato com organizada de seleção

Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra rescindiu o contrato com a empresa Projeta Serviços Educacionais que estava responsável pelo processo seletivo de professores temporários. A oferta é de mil vagas para trabalhar a partir de fevereiro do ano que vem.

Por meio de nota, a prefeitura informou que a decisão foi tomada em virtude de problemas técnicos e operacionais, bem como de reclamações de candidatos que realizaram inscrições para participarem da seleção (Edital nº 004/2018).

Ainda de acordo com a prefeitura, o processo seletivo está mantido. Uma nova empresa deverá ser contratada, mas ainda não há informações sobre a data de provas ou se haverá devolução da taxa.

Está garantida a participação de quem se inscreveu e pagou a taxa de inscrição. Nos próximos dias a Secretaria Municipal de Educação deve anunciar o nome da nova empresa e se o cronograma estará mantido.

SOBRE A SELEÇÃO

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Diferente dos outros anos, a primeira será realizada por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.

Já na segunda fase, os candidatos aprovados serão convocados para análise de documentos, escolha de vagas e contratação.

Conforme edital, as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 25 de novembro, nos turnos matutino e vespertino, de acordo com cada área.

A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação do profissional.