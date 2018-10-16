Prefeitura da Serra publica edital para selecionar professores

A Prefeitura da Serra publicou nesta terça-feira (16) o edital de abertura do processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher mil vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de quase R$ 3,3 mil. Os profissionais vão assinar contrato temporário.
As chances são para Professor MaPA Educação Infantil; Séries Iniciais; Educação Especial /Deficiência Intelectual/Mental; Educação Especial / Deficiência Auditiva,Professor MaPA Educação Especial / Deficiência Visual; Educação Especial / Altas Habilidades/ Superdotação.
Há ainda oportunidades para Professor MaPB Assessoramento Pedagógico; Educação Física; Arte; Língua Portuguesa; Matemática; Inglês; Ensino Religioso; Ciências; Geografia; História; e Bilíngue.
Os salários para a jornada de trabalho de 25 horas semanais, variam de R$ 2.115,00 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação. Os professores também vão receber auxílio alimentação proporcional à carga horária contratada.
Os interessados poderão se inscrever no site www.projetaconcursos.com.br, a partir das 8 horas do dia 19 de outubro de 2018 até às 23h59 horas do dia 25 de outubro de 2018. A taxa de participação é de R$ 30,00.
O processo seletivo contará com duas etapas. Na primeira, haverá inscrição, prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos de caráter eliminatório e classificatório, recurso e classificação final. Já a segunda fase será composta pela convocação dos candidatos aprovados na primeira etapa, conferência/análise de documentos de caráter eliminatório, escolha de vagas e contratação dos profissionais.
CARGOS OFERECIDOS
Professor MaPA Educação Infantil
Professor MaPA Séries Iniciais
Professor MaPA Educação Especial /Deficiência Intelectual/Mental
Professor MaPA Educação Especial / Deficiência Auditiva,Professor MaPA Educação Especial / Deficiência Visual
Professor MaPA Educação Especial / Altas Habilidades/ Superdotação
Professor MaPB Assessoramento Pedagógico
Professor MaPB Educação Física
Professor MaPB Arte
Professor MaPB Língua Portuguesa
Professor MaPB Matemática
Professor MaPB Inglês
Professor MaPB Ensino Religioso
Professor MaPB Ciências
Professor MaPB Geografia
Professor MaPB História
Professor MaPB Bilíngue
Professor MaPA Séries Iniciais
Professor MaPA Educação Especial /Deficiência Intelectual/Mental
Professor MaPA Educação Especial / Deficiência Auditiva,Professor MaPA Educação Especial / Deficiência Visual
Professor MaPA Educação Especial / Altas Habilidades/ Superdotação
Professor MaPB Assessoramento Pedagógico
Professor MaPB Educação Física
Professor MaPB Arte
Professor MaPB Língua Portuguesa
Professor MaPB Matemática
Professor MaPB Inglês
Professor MaPB Ensino Religioso
Professor MaPB Ciências
Professor MaPB Geografia
Professor MaPB História
Professor MaPB Bilíngue