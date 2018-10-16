Prefeitura da Serra publica edital para selecionar professores

Prefeitura de Serra vai contratar mil professores para atuarem em 2019 Crédito: Prefeitura da Serra / Divulgação

A Prefeitura da Serra publicou nesta terça-feira (16) o edital de abertura do processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher mil vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de quase R$ 3,3 mil. Os profissionais vão assinar contrato temporário.

As chances são para Professor MaPA Educação Infantil; Séries Iniciais; Educação Especial /Deficiência Intelectual/Mental; Educação Especial / Deficiência Auditiva,Professor MaPA  Educação Especial / Deficiência Visual; Educação Especial / Altas Habilidades/ Superdotação.

Há ainda oportunidades para Professor MaPB  Assessoramento Pedagógico; Educação Física; Arte; Língua Portuguesa; Matemática; Inglês; Ensino Religioso; Ciências; Geografia; História; e Bilíngue.

Os salários para a jornada de trabalho de 25 horas semanais, variam de R$ 2.115,00 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação. Os professores também vão receber auxílio alimentação proporcional à carga horária contratada.

Os interessados poderão se inscrever no site www.projetaconcursos.com.br , a partir das 8 horas do dia 19 de outubro de 2018 até às 23h59 horas do dia 25 de outubro de 2018. A taxa de participação é de R$ 30,00.

O processo seletivo contará com duas etapas. Na primeira, haverá inscrição, prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos de caráter eliminatório e classificatório, recurso e classificação final. Já a segunda fase será composta pela convocação dos candidatos aprovados na primeira etapa, conferência/análise de documentos de caráter eliminatório, escolha de vagas e contratação dos profissionais.

CARGOS OFERECIDOS

