Prefeitura da Serra prorroga inscrições para médicos e enfermeiros

Seleção visa contratar médicos e enfermeiros Crédito: Pixabay

A Prefeitura da Serra prorrogou até domingo, dia 18, as inscrições para o processo seletivo que tem como objetivo formar cadastro de reserva para cargos da área da Saúde.

Para os médicos ESF, a carga horária é de 40 horas semanais, salário base (dobrado) com mais 20% de insalubridade e gratificação de incentivo. São R$ 9.288,94 e auxílio-alimentação de R$ 300,00.

Para os enfermeiros socorristas, salário base mais 20% de insalubridade. São R$ 2.814,13 mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é em regime de plantão, 12x60 horas.

Os interessados podem se inscrever no site www.serra.es.gov.br , no link Processo Seletivo.