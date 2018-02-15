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Temporários

Prefeitura da Serra prorroga inscrições para médicos e enfermeiros

Remuneração pode chegar a R$ 9 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 17:01

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 17:01

Seleção visa contratar médicos e enfermeiros Crédito: Pixabay
A Prefeitura da Serra prorrogou até domingo, dia 18, as inscrições para o processo seletivo que tem como objetivo formar cadastro de reserva para cargos da área da Saúde. 
Para os médicos ESF, a carga horária é de 40 horas semanais, salário base (dobrado) com mais 20% de insalubridade e gratificação de incentivo. São R$ 9.288,94 e auxílio-alimentação de R$ 300,00.
Para os enfermeiros socorristas, salário base mais 20% de insalubridade. São R$ 2.814,13 mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é em regime de plantão, 12x60 horas.
Os interessados podem se inscrever no site www.serra.es.gov.br, no link Processo Seletivo.
Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde da Serra, pelo telefone (27) 3245-6115.

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