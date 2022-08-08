Prefeitura da Serra prepara concurso com 150 vagas para guarda municipal

A Prefeitura da Serra vai abrir concursos-publicos">concurso público com 150 vagas para o cargo de guarda municipal. Os preparativos já estão em andamento e o edital de abertura do certame deve ser divulgado em breve. O salário base da categoria é de R$ 1.400, podendo chegar a R$ 5 mil com as gratificações.
De acordo com informações da prefeitura, os candidatos precisam ter idade entre 18 a 35 anos e o nível médio. A administração municipal está elaborando o projeto para a contratação de empresa que vai organizar o concurso.
O último concurso para a Guarda Municipal da Serra foi realizado em 2015 e foi organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). Com as novas contratações, o efetivo da corporação deve chegar a aproximadamente 300 servidores. Além disso, a guarda poderá ampliar a atuação, inclusive de madrugada. O atendimento, hoje, ocorre até as 22 horas.
Os candidatos foram submetidos às seguintes etapas:
- Prova objetiva
- Teste de Capacidade Física
- Avaliação Psicológica
- Exames médicos
- Investigação de conduta social
- Curso de formação
A prova objetiva contou com 40 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Ética e Legislação na Administração Pública, 5 de Conhecimentos Gerais e 15 de Conhecimentos Específicos. No teste físico, foram cobrados os exercícios de: flexão de barra fixa, apoio de frente sobre o solo, abdominal e corrida de 12 minutos.