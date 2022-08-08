Prefeitura da Serra prepara concurso com 150 vagas para guarda municipal

Guarda Municipal da Serra contará com mais efetivo em breve Crédito: Edson Reis / Divulgação Secom PMS

Prefeitura da Serra vai abrir concursos -publicos">concurso público com 150 vagas para o cargo de guarda municipal. Os preparativos já estão em andamento e o edital de abertura do certame deve ser divulgado em breve. O salário base da categoria é de R$ 1.400, podendo chegar a R$ 5 mil com as gratificações.

De acordo com informações da prefeitura, os candidatos precisam ter idade entre 18 a 35 anos e o nível médio. A administração municipal está elaborando o projeto para a contratação de empresa que vai organizar o concurso.

O último concurso para a Guarda Municipal da Serra foi realizado em 2015 e foi organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). Com as novas contratações, o efetivo da corporação deve chegar a aproximadamente 300 servidores. Além disso, a guarda poderá ampliar a atuação, inclusive de madrugada. O atendimento, hoje, ocorre até as 22 horas.

Os candidatos foram submetidos às seguintes etapas:

Prova objetiva

Teste de Capacidade Física

Avaliação Psicológica

Exames médicos

Investigação de conduta social

Curso de formação