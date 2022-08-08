Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura da Serra prepara concurso com 150 vagas para guarda municipal
Ensino médio

Prefeitura da Serra prepara concurso com 150 vagas para guarda municipal

Candidatos devem ter idade entre 18 e 35 anos; com as novas contratações, será possível estender os trabalhos da corporação para a madrugada
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 ago 2022 às 12:09

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 12:09

Guarda municipal da Serra
Guarda Municipal da Serra contará com mais efetivo em breve Crédito: Edson Reis / Divulgação Secom PMS
A Prefeitura da Serra vai abrir concursos-publicos">concurso público com 150 vagas para o cargo de guarda municipal. Os preparativos já estão em andamento e o edital de abertura do certame deve ser divulgado em breve. O salário base da categoria é de R$ 1.400, podendo chegar a R$ 5 mil com as gratificações.
De acordo com informações da prefeitura, os candidatos precisam ter idade entre 18 a 35 anos e o nível médio. A administração municipal está elaborando o projeto para a contratação de empresa que vai organizar o concurso. 
O último concurso para a Guarda Municipal da Serra foi realizado em 2015 e foi organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). Com as novas contratações, o efetivo da corporação deve chegar a aproximadamente 300 servidores. Além disso, a guarda poderá ampliar a atuação, inclusive de madrugada. O atendimento, hoje, ocorre até as 22 horas.
Os candidatos foram submetidos às seguintes etapas:
  • Prova objetiva
  • Teste de Capacidade Física 
  • Avaliação Psicológica
  • Exames médicos
  • Investigação de conduta social
  • Curso de formação
A prova objetiva contou com 40 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Ética e Legislação na Administração Pública, 5 de Conhecimentos Gerais e 15 de Conhecimentos Específicos. No teste físico, foram cobrados os exercícios de: flexão de barra fixa, apoio de frente sobre o solo, abdominal e corrida de 12 minutos.

LEIA MAIS

175 concursos e seleções têm mais de 32 mil vagas em todo o país

Como se preparar para o teste físico do concurso da PM no ES; assista ao vídeo

Fundação do ES abre concurso público com mais de 600 vagas

Vila Velha prepara concurso com 120 vagas para guarda municipal

Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso para guarda e procurador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados