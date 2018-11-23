Prefeitura da Serra libera locais de provas para professores

A Prefeitura da Serra divulgou os locais da prova do processo seletivo para contratação e cadastro de reserva de professores da Serra. Os exames serão aplicados neste domingo (25 de novembro).
Para conferir onde vai fazer o exame, o candidato terá que acessar o site da organizadora www.idcap.org.br e informar o CPF.
A prova será aplicada nos turnos matutino, das 8 horas ao meio-dia, e vespertino, das 14 às 18 horas. A secretária de Educação, Nelci Gazzoni, alerta que os portões do local onde serão realizadas as provas objetivas serão fechados, impreterivelmente, 15 minutos antes do horário previsto para a aplicação da prova, considerando turnos matutino e vespertino, conforme previsto no edital.
De acordo com a secretária, os testes terão a duração de quatro horas, e será composta de 50 questões, com cinco alternativas de resposta e apenas uma correta. Serão feitas 20 perguntas de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos.
HORÁRIOS
Fazem prova das 8 horas ao meio-dia: Professor MaPA - Séries Iniciais; Professor MaPA Educação Especial (DA e AH); Professor MaPB Assessoramento Pedagógico; Professor MaPB Inglês; Professor MaPB Arte; Professor MaPB História; Professor MaPB Ensino Religioso.
A prova também será aplicada das 14 às 18 horas para: Professor MaPA Educação Infantil; Professor MaPA Educação Especial (DM e DV); Professor MaPB Educação Física; Professor MaPB Língua Portuguesa; Professor MaPB Matemática; Professor MaPB Ciências; Professor MaPB Geografia; Professor MaPB Bilíngue.