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Temporários

Prefeitura da Serra libera locais de provas para professores

Exames serão aplicados no dia 25 de novembro, em dois horários; candidatos terão que responder o teste em quatro horas

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 21:03
Professor dando aula na Prefeitura da Serra Crédito: Jansen Dias Lube / Divulgação PMS
A Prefeitura da Serra divulgou os locais da prova do processo seletivo para contratação e cadastro de reserva de professores da Serra. Os exames serão aplicados neste domingo (25 de novembro).
Para conferir onde vai fazer o exame, o candidato terá que acessar o site da organizadora www.idcap.org.br e informar o CPF.
A prova será aplicada nos turnos matutino, das 8 horas ao meio-dia, e vespertino, das 14 às 18 horas. A secretária de Educação, Nelci Gazzoni, alerta que os portões do local onde serão realizadas as provas objetivas serão fechados, impreterivelmente, 15 minutos antes do horário previsto para a aplicação da prova, considerando turnos matutino e vespertino, conforme previsto no edital.
De acordo com a secretária, os testes terão a duração de quatro horas, e será composta de 50 questões, com cinco alternativas de resposta e apenas uma correta. Serão feitas 20 perguntas de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos.
HORÁRIOS
Fazem prova das 8 horas ao meio-dia: Professor MaPA - Séries Iniciais; Professor MaPA  Educação Especial (DA e AH); Professor MaPB  Assessoramento Pedagógico; Professor MaPB  Inglês; Professor MaPB  Arte; Professor MaPB  História; Professor MaPB  Ensino Religioso.
A prova também será aplicada das 14 às 18 horas para: Professor MaPA  Educação Infantil; Professor MaPA  Educação Especial (DM e DV); Professor MaPB  Educação Física; Professor MaPB  Língua Portuguesa; Professor MaPB  Matemática; Professor MaPB  Ciências; Professor MaPB  Geografia; Professor MaPB  Bilíngue.

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