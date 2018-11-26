Prefeitura da Serra divulga gabarito de processo seletivo

Professor dando aula na Prefeitura da Serra Crédito: Jansen Dias Lube / Divulgação PMS

Os candidatos inscritos no processo seletivo simplificado para professores da Prefeitura da Serra já podem conferir os gabaritos das provas que foram aplicadas no último domingo, dia 25.

A seleção visa preencher 1.000 vagas para professores e contou com a participação de 18.883 candidatos. A remuneração varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84.