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Professores

Prefeitura da Serra divulga gabarito de processo seletivo

Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nesta segunda-feira, dia 26

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 16:02
Professor dando aula na Prefeitura da Serra Crédito: Jansen Dias Lube / Divulgação PMS
Os candidatos inscritos no processo seletivo simplificado para professores da Prefeitura da Serra já podem conferir os gabaritos das provas que foram aplicadas no último domingo, dia 25.
Confira os gabaritos 
A seleção visa preencher 1.000 vagas para professores e contou com a participação de 18.883 candidatos. A remuneração varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84.
Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nesta segunda-feira, dia 26. A precisão é de que o resultado da prova objetiva seja divulgado no dia 30 de novembro.

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