Temporários

Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior

Oportunidades são para professor de educação física, nutricionista e médico; remuneração pode chegar a R$ 9,2 mil

Publicado em 19 de julho de 2019 às 16:20 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra divulgou nesta sexta-feira (19) dois editais de abertura de processo seletivo simplificado. As chances são para profissionais de nível superior e a remuneração pode chegar a R$ 9.288,94.

Os contratos terão a duração de 12 meses. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.

As oportunidades do primeiro edital são para os cargos de nutricionista e professor de educação física. A remuneração é de R$ 2.813,32, que é o salário-base acrescido da insalubridade de 20%. Além disso, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00 mensal. A carga horária é de 30 horas.

Há ainda vagas para médicos de 40 horas para equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF). A remuneração é R$ 9.288,94, que é o salário-base acrescido de 20% de insalubridade e da gratificação de incentivo. Auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00 mensal.

As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 24 de julho, no site da Prefeitura da Serra.

O processo de seleção para os candidatos será realizado em etapa única, a avaliação de títulos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta