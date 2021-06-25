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Temporários

Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior

São 10 vagas, sendo três para arquiteto, quatro para engenheiro civil e três para engenheiro ambiental; salário é de R$ 3.674,46, mais auxílio-alimentação de R$ 350

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jun 2021 às 12:19
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo Crédito: Prefeitura da Serra / Divulgação
A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior temporários. São 10 vagas, distribuídas pelos cargos de arquiteto (3), engenheiro civil (4) e engenheiro ambiental (3). Também haverá formação de cadastro de reserva.
O salário é de R$ 3.674,46, mais auxílio-alimentação de R$ 350. A carga horária é de 40 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrato com a Secretaria de Obras do município por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado.
Para participar, o candidato precisa ter, além da formação na área, registro no conselho de classe e carteira de habilitação na categoria B. Os arquitetos e engenheiros civis também devem ter conhecimentos básicos em Autocad e Excel.
A seleção contará com três etapas. A primeira será composta por inscrição e classificação, enquanto que a segunda por comprovação dos requisitos, experiência e qualificação profissional. A terceira fase será a de formalização do contrato.
As inscrições podem ser feitas das 8 horas do dia 28 de junho até as 18 horas de 1º de julho, no site da prefeitura
O resultado da primeira etapa será divulgado a partir das 18 horas do dia 5 de julho. A previsão é de que os profissionais comecem a atuar no início de agosto. O processo seletivo tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da prefeitura.

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