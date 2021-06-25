Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior

Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo Crédito: Prefeitura da Serra / Divulgação

Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior temporários. São 10 vagas, distribuídas pelos cargos de arquiteto (3), engenheiro civil (4) e engenheiro ambiental (3). Também haverá formação de cadastro de reserva.

O salário é de R$ 3.674,46, mais auxílio-alimentação de R$ 350. A carga horária é de 40 horas semanais. Os selecionados vão assinar contrato com a Secretaria de Obras do município por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Para participar, o candidato precisa ter, além da formação na área, registro no conselho de classe e carteira de habilitação na categoria B. Os arquitetos e engenheiros civis também devem ter conhecimentos básicos em Autocad e Excel.

A seleção contará com três etapas. A primeira será composta por inscrição e classificação, enquanto que a segunda por comprovação dos requisitos, experiência e qualificação profissional. A terceira fase será a de formalização do contrato.

As inscrições podem ser feitas das 8 horas do dia 28 de junho até as 18 horas de 1º de julho, no site da prefeitura