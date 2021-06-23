Idaf contrata médico-veterinário com salário de R$ 5,4 mil

Médico-veterinário do Idaf atua na área de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal em abatedouros Crédito: Idaf/Divulgação

A seleção tem como objetivo preencher três vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Cariacica, Colatina e Os contratos serão temporários e os convocados poderão estar vinculados às gerências regionais de Cachoeiro de Itapemirim Nova Venécia. Os candidatos precisam ter nível superior completo e registro no órgão de classe.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 24 de junho às 17 horas do dia 28 de junho de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.

O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. A seleção terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.