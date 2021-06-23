Idaf contrata médico-veterinário com salário de R$ 5,4 mil

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) divulgou nesta quarta-feira (23) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para contratação de agente em desenvolvimento agropecuário: médico-veterinário.
A seleção tem como objetivo preencher três vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Os contratos serão temporários e os convocados poderão estar vinculados às gerências regionais de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina e Nova Venécia. Os candidatos precisam ter nível superior completo e registro no órgão de classe.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 24 de junho às 17 horas do dia 28 de junho de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. A seleção terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
O agente em desenvolvimento agropecuário - médico-veterinário tem como atribuições planejar, programar, supervisionar, fiscalizar, coordenar, orientar, implantar, acompanhar e executar atividades inerentes às políticas de defesa sanitária animal, controle e fiscalização do trânsito de animais, bem como execução das políticas agropecuárias, realizar análise de processos de registro de granjas avícolas e outras atividades relacionadas à defesa sanitária animal; conduzir veículos, desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades.