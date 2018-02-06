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Temporários

Prefeitura da Serra contrata profissionais da área da Saúde

Oportunidades são para os cargos de médico da família e enfermeiro socorrista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 13:37

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 13:37

Prefeitura da Serra vai contratar profissionais temporários para área da Saúde Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas o processo seletivo simplificado cadastro de reserva de profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e enfermeiro socorrista.
Os interessados podem se inscrever no site
www.serra.es.gov.br
, no link Processo Seletivo, de acordo com a data estabelecida para cada uma das funções. 
Para os médicos ESF, a carga horária é de 40 horas semanais. O salário base (dobrado) com mais 20% de insalubridade e gratificação de incentivo. São R$ 9.288,94 e auxílio-alimentação de R$ 300,00. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro.
Já os enfermeiros socorristas terão salário base mais 20% de insalubridade. São R$ 2.814,13 mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é em regime de plantão, 12x60 horas. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro.
De acordo com informações da prefeitura, os resultados devem ser divulgados até o dia 25 de agosto.
Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde da Serra, pelo telefone (27) 3245-6115.
 

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