Prefeitura da Serra contrata profissionais da área da Saúde

Prefeitura da Serra vai contratar profissionais temporários para área da Saúde Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas o processo seletivo simplificado cadastro de reserva de profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e enfermeiro socorrista.

Os interessados podem se inscrever no site

, no link Processo Seletivo, de acordo com a data estabelecida para cada uma das funções.

Para os médicos ESF, a carga horária é de 40 horas semanais. O salário base (dobrado) com mais 20% de insalubridade e gratificação de incentivo. São R$ 9.288,94 e auxílio-alimentação de R$ 300,00. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro.

Já os enfermeiros socorristas terão salário base mais 20% de insalubridade. São R$ 2.814,13 mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é em regime de plantão, 12x60 horas. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro.

De acordo com informações da prefeitura, os resultados devem ser divulgados até o dia 25 de agosto.

Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde da Serra, pelo telefone (27) 3245-6115.