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Prefeitura da Serra contrata professor de arte

Candidatos podem se inscrever até o dia 29 de maio

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 12:54
Professor dando aula na Prefeitura da Serra Crédito: Jansen Dias Lube / Divulgação PMS
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professor de arte. A seleção vai formar cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.115,00 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação do candidato .
O cargo tem como requisito: Licenciatura Plena em Arte, ou Educação Artística, ou em Artes Visuais, ou em Artes Cênicas, ou em Artes Plásticas, ou em Música, ou em Teatro, ou em Dança ou graduação acrescida de Formação Pedagógica de Docentes, para o cargo pleiteado, regulamentada pela Resolução CNE/CEB nº 02/97, acompanhada do Histórico Escolar Final.
Os interessados podem se inscrever no site processoseletivo.serra.es.gov.br/sedu, até as 16 horas do dia 29 de maio de 2018.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, avaliação médica pericial (exame admissional), escolha de vagas e contratação dos profissionais, nos termos do Edital.
A seleção tem validade até 31 de dezembro de 2018.
 

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