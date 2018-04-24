Prefeitura da Serra contrata médicos temporários

Para plantonistas, as oportunidades são para atuar na pediatria, pediatra e ginecologista/obstetra. A carga horária é de 20 horas semanais e o salário base é de R$ 5.612,43, mais 20% de insalubridade e gratificação de urgência e emergência, além de extensão de carga horária e auxílio-alimentação de R$ 300,00.

Haverá ainda a contratação de diaristas. Neste caso, as chances são para os cargos de cardiologista adulto; cardiologista para pediatria; clínico geral para atuação em saúde mental; cirurgião geral; dermatologista; endocrinologista adulto; endocrinologista para pediatria; ginecologista/obstetra; infectologista; ortopedista adulto; otorrinolaringologista adulto e para pediatria; pediatra; psiquiatra adulto e para pediatria; e médico do Programa de Saúde da Família (PSF). A remuneração é o salário base de R$ 3.222,98, mais 20% de insalubridade e auxílio-alimentação de R$ 300,00. A carga horária é de 20 horas semanais.