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Plantonistas e diaristas

Prefeitura da Serra contrata médicos temporários

Inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 13:16
Há oportunidades para médicos plantonistas e diaristas Crédito: Pixabay
A Prefeitura da Serra vai contratar médicos diaristas e plantonistas por meio de dois processos seletivos. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril, no site www.serra.es.gov.br, no link Processo Seletivo. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 5 de maio.
Para plantonistas, as oportunidades são para atuar na pediatria, pediatra e ginecologista/obstetra. A carga horária é de 20 horas semanais e o salário base é de R$ 5.612,43, mais 20% de insalubridade e gratificação de urgência e emergência, além de extensão de carga horária e auxílio-alimentação de R$ 300,00.
Haverá ainda a contratação de diaristas. Neste caso, as chances são para os cargos de cardiologista adulto; cardiologista para pediatria; clínico geral para atuação em saúde mental; cirurgião geral; dermatologista; endocrinologista adulto; endocrinologista para pediatria; ginecologista/obstetra; infectologista; ortopedista adulto; otorrinolaringologista adulto e para pediatria; pediatra; psiquiatra adulto e para pediatria; e médico do Programa de Saúde da Família (PSF). A remuneração é o salário base de R$ 3.222,98, mais 20% de insalubridade e auxílio-alimentação de R$ 300,00. A carga horária é de 20 horas semanais.

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