Prefeitura da Serra vai contratar médicos temporários Crédito: arquivo

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos diaristas. A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade.

A carga horária é de 20 horas semanais e o salário base é de R$ 3.222,98 mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300.

Há chances para: clínico geral; clínico geral para atuar na saúde mental; cardiologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; dermatologista adulto; neurologista adulto e neurologista pediatra; ginecologista/obstetra; psiquiatra adulto; e urologista.

As inscrições podem ser feitas até 25 de fevereiro e devem ser feitas pelo site processoseletivo.serra.es.gov.br

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado parcial está previsto para ser divulgado no dia 6 de março.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura da Serra contrata médicos temporários