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Saúde

Prefeitura da Serra contrata médicos temporários

Candidatos podem se inscrever até o dia 25 de fevereiro; oportunidades são para diaristas

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 13:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 fev 2019 às 13:19
Prefeitura da Serra vai contratar médicos temporários Crédito: arquivo
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos diaristas. A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade.
A carga horária é de 20 horas semanais e o salário base é de R$ 3.222,98 mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300.
Há chances para: clínico geral; clínico geral para atuar na saúde mental; cardiologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; dermatologista adulto; neurologista adulto e neurologista pediatra; ginecologista/obstetra; psiquiatra adulto; e urologista.
As inscrições podem ser feitas até 25 de fevereiro e devem ser feitas pelo site processoseletivo.serra.es.gov.br.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado parcial está previsto para ser divulgado no dia 6 de março.
Prefeitura da Serra contrata médicos temporários
 

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