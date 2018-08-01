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Prefeitura da Serra contrata médico com salário de até R$ 5,6 mil

Oportunidades estão disponíveis em várias especialidade; interessados podem se inscrever até o dia 12 de agosto

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 19:17
Prefeitura da Serra vai preencher cadastro de reserva para o cargo de médicos Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Serra vai contratar médicos temporários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para as seguintes áreas: Cardiologista - Diarista/ Adulto; Clínico Geral - Diarista; Endocrinologista - Diarista/ Adulto; Endocrinologista - Diarista/ Pediatra; Gastroenterologista - Diarista/ Pediatra; Infectologista - Diarista; Pneumologista - Diarista/ Adulto; Pneumologista - Diarista/ Pediatra; Psiquiatra - Diarista/ Adulto e Psiquiatra - Diarista/Pediatra, enquanto a seleção nº 013/2018 dispõe de vagas para Médico Clínico Geral - Plantonista e Médico Pediatra - Plantonista.
Os interessados podem se inscrever no site processoseletivo.serra.es.gov.br, até o dia 12 de agosto de 2018. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
Com as contratações feitas, os profissionais devem atuar em jornadas de 20h semanais, podendo haver mais 4h de extensão semanal, com remunerações que partem de R$ 3.222,98 e podem chegar até R$ 5.612,43, mais auxílio-alimentação mensal de R$ 300,00.
A validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.
 

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