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Até R$ 2,8 mil

Prefeitura da Serra contrata enfermeiros e técnicos de enfermagem

Candidatos podem se inscrever de 14 a 21 de maio

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 14:51
Prefeitura da Serra vai contratar profissionais temporários para atuar na área da Saúde Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra divulgou nesta quinta-feira (10) o edital de abertura de processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de profissionais da área da Saúde. As chances são para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
As inscrições poderão ser feitas de 14 a 21 de maio de 2018, no site www.serra.es.gov.br, no link Processo Seletivo.
A remuneração para os cargos de técnicos de enfermagem é de R$ 1.191,73 (salário base mais 20% de insalubridade) e auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 300. A carga horária é de 30 horas semanais.
Já o salário dos enfermeiros é de R$ 2.813,33 (salário base mais 20% de insalubridade) e auxílio-alimentação mensal de R$ 300. A carga horária é de 30 horas semanais.
A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 28 de maio.
MÉDICOS
A Prefeitura de Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo que prevê a contratação de médicos plantonistas e diaristas. Os profissionais podem atuar em jornada de 20 ou 40 horas semanais com salários que variam entre R$ 3.222,98, podendo chegar até R$ 9.288,94.
Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de maio de 2018, por meio do endereço eletrônico www4.serra.es.gov.br.
 

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