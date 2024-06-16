Prefeitura da Serra, Ceasa e TSE: concursos e seleções têm 36 mil vagas

Os postos são efetivos e temporários para trabalhar em câmaras municipais, polícias militares, prefeituras, governos estaduais, tribunais, universidades, entre outros órgãos.

O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.