Prefeitura da Serra, Ceasa e TSE: concursos e seleções têm 36 mil vagas

Professor, analista judiciário, policial militar, técnico agrícola e assistente administrativo são apenas alguns cargos disponíveis em 188 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. A oferta é de mais de 36 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são efetivos e temporários para trabalhar em câmaras municipais, polícias militares, prefeituras, governos estaduais, tribunais, universidades, entre outros órgãos.
Os interessados em trabalhar como professor da Prefeitura da Serra devem ficar atentos que o prazo para se inscrever termina no dia 23 de junho. A oferta é de 895 vagas, com salários que podem chegar a R$ 4,5 mil, conforme a titulação do candidato.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também vão contratar professores. As chances nas duas seleções são temporárias. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de cada instituição.
As inscrições para o certame da Câmara de Cariacica também estão na reta final e seguem até 20 de junho. São oito vagas para servidores em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos variam de R$ 2.005 a R$ 3,5 mil.
Quem quer trabalhar nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) já pode se candidatar às 35 oportunidades disponíveis no certame. A remuneração é de R$ 8,1 mil. O prazo vai até 4 de julho.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou concurso com 412 vagas imediatas para os cargos de técnico e analista judiciários, todos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva e oportunidades para o Espírito Santo. Os ganhos podem chegar a R$ 13.994. O prazo segue até 18 de julho.
O maior salário, entre as seleções abertas, chega a R$ 39.112 na Procuradoria-Geral de Goiás. A oferta é de 10 vagas para o cargo de procurador substituto. As inscrições seguem até 10 de julho.