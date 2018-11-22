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Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos

Seleção tem como objetivo contratar plantonistas e diaristas e a remuneração pode chegar a R$ 5.612,43

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 15:15
Oportunidades para médicos diaristas e plantonistas Crédito: arquivo
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois processos seletivos para a contratação de médicos diaristas e plantonistas. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva. Os interessados têm até o dia 29 de novembro para se inscrever, no site processoseletivo.serra.es.gov.br.
De acordo com os editais, as oportunidades para diaristas são: cardiologista adulto; clínico geral; cirurgião geral; dermatologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; ginecologista/obstetra; e psiquiatra adulto. A carga horária dos profissionais é de 20 horas semanais e o salário é de R$ 3.222,98 mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300.
Para plantonistas, as chances são para médicos ginecologistas/obstetras e pediatras. São 20 horas semanais e mais quatro de extensão, com salário de R$ 5.612,43 mais 20% de insalubridade, gratificação de Urgência e Emergência, extensão da carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300, de acordo com informações da prefeitura.
O resultado parcial está previsto para ser divulgado no dia 5 de dezembro.

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