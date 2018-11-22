Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos

Oportunidades para médicos diaristas e plantonistas Crédito: arquivo

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois processos seletivos para a contratação de médicos diaristas e plantonistas. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva. Os interessados têm até o dia 29 de novembro para se inscrever, no site processoseletivo.serra.es.gov.br

De acordo com os editais, as oportunidades para diaristas são: cardiologista adulto; clínico geral; cirurgião geral; dermatologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; ginecologista/obstetra; e psiquiatra adulto. A carga horária dos profissionais é de 20 horas semanais e o salário é de R$ 3.222,98 mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300.

Para plantonistas, as chances são para médicos ginecologistas/obstetras e pediatras. São 20 horas semanais e mais quatro de extensão, com salário de R$ 5.612,43 mais 20% de insalubridade, gratificação de Urgência e Emergência, extensão da carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300, de acordo com informações da prefeitura.