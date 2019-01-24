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Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos

Oportunidades são para profissionais plantonistas e diaristas; inscrições podem ser feitas até 30 de janeiro

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 16:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jan 2019 às 16:59
Profissionais médicos vão atuar como plantonistas e diaristas Crédito: arquivo
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de médicos. A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com necessidade da prefeitura.
Serão selecionados profissionais para atuação como diaristas e como plantonistas. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro de 2019, no site processoseletivo.serra.es.gov.br.
Para diaristas, as chances são para cardiologista adulto, clínico geral, cirurgião geral para atuar na saúde mental, cirurgião geral, dermatologista, endocrinologista adulto, gastroenterologista adulto, ginecologista/obstetra, neurologista adulto, neurologista para pediatria, pediatras, psiquiatra adulto e urologista.
A carga horária dos profissionais é de 20 horas semanais e o salário é de R$ 3.222,98 mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300.
As vagas para plantonistas são para clínico geral para atuar na pediatria, ginecologista/obstetra, neonatologista e pediatria. Os profissionais terão carga horária de 20 horas semanais, mais quatro de extensão.
A remuneração dos plantonistas é de R$ 5.612,43 mais 20% de insalubridade, gratificação de Urgência e Emergência, extensão da carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300.
O resultado parcial está previsto para ser divulgado no dia 6 de fevereiro.

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