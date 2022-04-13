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Temporários

Prefeitura da Serra abre processo seletivo para auxiliar de secretaria

Interessados podem se inscrever até domingo, dia 17 de abril, pela internet; candidatos precisam ter o ensino médio completo

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 12:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 abr 2022 às 12:23
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar agente técnico administrativo na função de auxiliar de secretaria escolar. Os profissionais serão selecionados para trabalhar nas unidades de ensino do município.
Para se inscrever, é necessário ter o ensino médio. A remuneração é de R$ 1.212, mais auxílio-alimentação de R$ 525. A carga horária do profissional é de 30 horas semanais. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.
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As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 17 de abril de 2022, no site da prefeitura. O candidato deve utilizar o código 005 ano 2022.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação para autuação de processo eletrônico, envio de documentos digitalizados, conferência/análise de documentos, convocação para escolha de vagas e formalização dos contratos dos profissionais.
A validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

  • Executar tarefas administrativas rotineiras, como preenchimento de formulários, atendimento a servidores e ao público em geral, coleta de dados para análise, organização e atualização de arquivos e fichas, execução de serviços de digitação.  
  • Efetuar serviços auxiliares de secretaria e sistema de registro, tais como organização de arquivos, fichários, confecção de pastas individuais, transferências, matrículas e correspondências.  
  • Auxiliar a direção da escola no controle de horário de aulas, frequência de professores e servidores.

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