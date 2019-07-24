Home
Prefeitura da Serra abre 99 vagas em cursos de qualificação

Interessados podem se inscrever nesta sexta-feira (26); para participar é necessário ter mais de 15 anos

Com informações da Prefeitura da Serra

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de julho de 2019 às 15:21

 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura da Serra oferece vagas para área de informática Crédito: Pinterest

A Prefeitura da Serra vai abrir 99 vagas em cursos de qualificação de graça. As aulas são destinadas aos moradores do município, que tenham idade mínima de 15 anos. De acordo com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), as inscrições serão realizadas na próxima sexta-feira, dia 26 de julho.

Os interessados devem se inscrever no Sine da Serra, a partir das 8 horas. É necessário levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, CTPS e comprovante de residência.

Serão oferecidas vagas para os cursos de auxiliar administrativo (45), informática avançada (15) e montagem e manutenção de computadores (39). As aulas são realizadas em agosto, a partir do dia 5, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.

De janeiro a junho deste ano já foram qualificadas 1.061 pessoas no município. O objetivo das qualificações é ajudar ajudar o aluno a ingressar no mercado de trabalho ou investir no próprio negócio. Até o final do ano, estão reservadas outras centenas de vagas.

