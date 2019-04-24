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Oportunidades

Prefeitura da Serra abre 164 vagas em cursos de qualificação

Interessados podem se inscrever a partir das 8 horas desta quinta-feira (25)

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 20:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2019 às 20:07
Oportunidade para se qualificar na área de informáticaA Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está com inscrições abertas para 164 vagas em cursos de qualificação. Os interessados poderão se inscrever somente nesta quinta-feira (25), a partir das 8 horas.
A maior oferta, 60 oportunidades, é para o curso de auxiliar administrativo. Há ainda 32 chances para informática avançada, 46 para montagem e manutenção de computadores e 26 para ajudante de obra.
Para efetivar a matrícula é preciso levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovação escolar (histórico ou declaração).
SAIBA MAIS
Inscrições
Somente nesta quinta-feira (25), a partir das 8 horas, na Secretaria de Trabalho e Renda, que fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.
Requisitos
Ser morador da Serra, ter idade mínima de 15 anos, com exceção do curso de ajudante de obras que exigem idade de 18 anos. Também é preciso ter até o 5º ano do ensino fundamental.
Local dos cursos
Pró-Cidadão
CURSOS
AJUDANTE DE OBRAS
Vagas: 26
Carga horária: 160 horas
Período de duração do cargo: 02/05 a 14/07
Turnos: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h)
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Vagas: 46
Carga horária: 80 horas
Período: 6 a 31 de maio
Turnos: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h).
INFORMÁTICA AVANÇADA
Vagas: 32
Carga horária: 80 horas
Período: 6 a 31 de maio
Turno: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vagas: 60 VAGAS
Carga horária: 80 horas
Período: 6 a 31 de maio
Turnos: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h)

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