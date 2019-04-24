Prefeitura da Serra abre 164 vagas em cursos de qualificação

A maior oferta, 60 oportunidades, é para o curso de auxiliar administrativo. Há ainda 32 chances para informática avançada, 46 para montagem e manutenção de computadores e 26 para ajudante de obra.
Para efetivar a matrícula é preciso levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovação escolar (histórico ou declaração).
SAIBA MAIS
Inscrições
Somente nesta quinta-feira (25), a partir das 8 horas, na Secretaria de Trabalho e Renda, que fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.
Requisitos
Ser morador da Serra, ter idade mínima de 15 anos, com exceção do curso de ajudante de obras que exigem idade de 18 anos. Também é preciso ter até o 5º ano do ensino fundamental.
Local dos cursos
Pró-Cidadão
CURSOS
AJUDANTE DE OBRAS
Vagas: 26
Carga horária: 160 horas
Período de duração do cargo: 02/05 a 14/07
Turnos: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h)
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Vagas: 46
Carga horária: 80 horas
Período: 6 a 31 de maio
Turnos: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h).
INFORMÁTICA AVANÇADA
Vagas: 32
Carga horária: 80 horas
Período: 6 a 31 de maio
Turno: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vagas: 60 VAGAS
Carga horária: 80 horas
Período: 6 a 31 de maio
Turnos: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h)