Prefeitura da Serra abre 164 vagas em cursos de qualificação

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está com inscrições abertas para 164 vagas em cursos de qualificação. Os interessados poderão se inscrever somente nesta quinta-feira (25), a partir das 8 horas.

A maior oferta, 60 oportunidades, é para o curso de auxiliar administrativo. Há ainda 32 chances para informática avançada, 46 para montagem e manutenção de computadores e 26 para ajudante de obra.

Para efetivar a matrícula é preciso levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovação escolar (histórico ou declaração).

SAIBA MAIS

Inscrições

Somente nesta quinta-feira (25), a partir das 8 horas, na Secretaria de Trabalho e Renda, que fica no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.

Requisitos

Ser morador da Serra, ter idade mínima de 15 anos, com exceção do curso de ajudante de obras que exigem idade de 18 anos. Também é preciso ter até o 5º ano do ensino fundamental.

Local dos cursos

Pró-Cidadão

CURSOS

AJUDANTE DE OBRAS

Vagas: 26

Carga horária: 160 horas

Período de duração do cargo: 02/05 a 14/07

Turnos: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h)

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Vagas: 46

Carga horária: 80 horas

Período: 6 a 31 de maio

Turnos: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h).

INFORMÁTICA AVANÇADA

Vagas: 32

Carga horária: 80 horas

Período: 6 a 31 de maio

Turno: matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h).

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vagas: 60 VAGAS

Carga horária: 80 horas

Período: 6 a 31 de maio