Prefeitura da Serra abre 150 vagas em cursos gratuitos

Sine da Serra funciona no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe Crédito: Jansen Dias Lube / Divulgação PMS

A Prefeitura da Serra está com 150 vagas para cursos gratuitos que serão realizados em junho. São 60 chances para auxiliar de escritório e redação administrativa, 30 para montagem e manutenção de computadores, outras 30 para informática básica, 10 para operador de caixa e 20 para cuidador infantil.

A inscrição acontece nesta quarta-feira (23), a partir das 8 horas, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.

0s cursos são abertos a candidatos que morem no município. Na hora de se inscrever, é preciso levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.

Para os cursos de operador de caixa e cuidador infantil, também é necessário a comprovação escolar (histórico ou declaração). É preciso ficar atento aos requisitos de cada capacitação.

CONFIRA OS CURSOS

Auxiliar de Escritório e Redação Administrativa: 60 Vagas

Período das aulas: 11 a 27/06

Turno: Matutino (8h às 12h), Vespertino (13h às 17h)

Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 16 anos; ter concluído ou estar cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).

Montagem e manutenção de computadores: 30 vagas

Período das aulas: 04 a 29/06

Turno: Matutino (08h às 12h), Vespertino (13h às 17h)

Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 15 anos; ter concluído ou estar cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).

Informática Básica: 30 Vagas

Período das aulas: 11 a 26/06

Turno: Matutino (08h às 12h), Vespertino (13h às 17h)

Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 13 anos; ter concluído ou estar cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).

Operador de Caixa: 10 Vagas

Período das aulas: 04/06 a 27/07

Turno: Noturno (17h30 às 21h30)

Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 18 anos; ter o ensino fundamental II incompleto.

Cuidador Infantil: 20 Vagas

Período das aulas: 18/06 a 10/08

Turno: Noturno (17h30 as 21h30)

Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 18 anos; e ter o ensino fundamental I completo (antiga 4° serie).