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Qualificação

Prefeitura da Serra abre 150 vagas em cursos gratuitos

Inscrições podem ser feitas nesta quarta

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 15:14
Sine da Serra funciona no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe Crédito: Jansen Dias Lube / Divulgação PMS
A Prefeitura da Serra está com 150 vagas para cursos gratuitos que serão realizados em junho. São 60 chances para auxiliar de escritório e redação administrativa, 30 para montagem e manutenção de computadores, outras 30 para informática básica, 10 para operador de caixa e 20 para cuidador infantil.
A inscrição acontece nesta quarta-feira (23), a partir das 8 horas, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.
0s cursos são abertos a candidatos que morem no município. Na hora de se inscrever, é preciso levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.
Para os cursos de operador de caixa e cuidador infantil, também é necessário a comprovação escolar (histórico ou declaração). É preciso ficar atento aos requisitos de cada capacitação.
CONFIRA OS CURSOS
Auxiliar de Escritório e Redação Administrativa: 60 Vagas
Período das aulas: 11 a 27/06
Turno: Matutino (8h às 12h), Vespertino (13h às 17h)
Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 16 anos; ter concluído ou estar cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).
Montagem e manutenção de computadores: 30 vagas
Período das aulas: 04 a 29/06
Turno: Matutino (08h às 12h), Vespertino (13h às 17h)
Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 15 anos; ter concluído ou estar cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).
Informática Básica: 30 Vagas
Período das aulas: 11 a 26/06
Turno: Matutino (08h às 12h), Vespertino (13h às 17h)
Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 13 anos; ter concluído ou estar cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).
Operador de Caixa: 10 Vagas
Período das aulas: 04/06 a 27/07
Turno: Noturno (17h30 às 21h30)
Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 18 anos; ter o ensino fundamental II incompleto.
Cuidador Infantil: 20 Vagas
Período das aulas: 18/06 a 10/08
Turno: Noturno (17h30 as 21h30)
Requisitos: ser morador da Serra, ter idade mínima de 18 anos; e ter o ensino fundamental I completo (antiga 4° serie).
 

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