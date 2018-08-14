Polícia Rodoviária Federal já pode publicar edital do concurso

Polícia Rodoviária Federal (PRF) contará com novos profissionais Crédito: Facebook PRF

Mais um importante passo foi dado para a abertura do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (14), a portaria nº 122, que delega ao diretor-geral da corporação, Renato Dias, a responsabilidade pela realização do processo seletivo que vai preencher 500 vagas.

A partir da publicação do decreto a PRF não precisa mais aguardar o ministério para tomar decisões sobre o concurso. De acordo com o documento, caberá a Dias publicar editais, portarias ou outros atos administrativos referentes à seleção. A expectativa da corporação é de que o edital seja divulgado ainda em agosto.

O concurso da PRF foi autorizado no dia 27 de julho e o prazo para a publicação das regras é de seis meses, ou seja, até 27 de janeiro. Nos próximos dias será publicada a dispensa de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pela seleção.

Serão 500 vagas para candidatos de nível superior, além de carteira de habilitação a partir da categoria "B". A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

O último concurso da PRF foi realizado em 2013 e organizado pelo Cespe/UnB. A oferta foi de mil vagas e atraiu 109.769 candidatos.