Polícia Militar do Paraná altera edital que exigia 'masculinidade'

Polícia Militar do Paraná Crédito: Divulgação PM/PR

Após a polêmica de cobrar masculinidade dos candidatos, a Polícia Militar do Paraná voltou atrás e retificou o edital de abertura do concurso público que oferece 16 vagas para cadetes.

O regulamento da seleção no item do teste psicológico dizia que os candidatos seriam avaliados se têm ou não masculinidade, termo definido no edital de abertura como a capacidade de o indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor.

A corporação informou que o termo foi alterado para enfrentamento", "sem prejuízo à testagem psicológica necessária à definição do perfil profissiográfico exigido para o militar estadual".

"Em nenhum momento têm adotado posturas sexistas, discriminatórias e machistas. A Corporação destaca que depois de 164 anos de instituição têm uma mulher no Comando da Corporação, o que mostra a postura da PM em não fazer diferenciação de gêneros", disse a corporação.

O concurso da PM do Paraná oferece 16 vagas para o cargo de cadete, sendo duas reservadas a candidatos afrodescendentes. Pode se candidatar quem tiver nível médio de formação escolar e no máximo 30 anos de idade.

O Subsídio inicial para Cadete do 1º CFO que terá duração de três anos é de R$ 3.213,61, após conclusão do curso e declarado Aspirante-a-Oficial receberá R$ 7.069,95 e depois do período de estágio probatório e promoção ao Posto de 2º Tenente receberá R$ 9.544,44.

Haverá provas objetivas, de compreensão e produção de textos, provas de habilidades específicas, investigação social, avaliação psicológica, exame de sanidade física, exame de capacidade física e o curso de formação.

As inscrições podem ser feitas até as 17h de 11 de setembro de 2018, no site www.portal.nc.ufpr.br