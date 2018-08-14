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16 vagas

Polícia Militar do Paraná altera edital que exigia 'masculinidade'

Documento foi retificado após polêmica de um dos itens do teste psicológico

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 13:47
Polícia Militar do Paraná Crédito: Divulgação PM/PR
Após a polêmica de cobrar masculinidade dos candidatos, a Polícia Militar do Paraná voltou atrás e retificou o edital de abertura do concurso público que oferece 16 vagas para cadetes.
O regulamento da seleção no item do teste psicológico dizia que os candidatos seriam avaliados se têm ou não masculinidade, termo definido no edital de abertura como a capacidade de o indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor.
A corporação informou que o termo foi alterado para enfrentamento", "sem prejuízo à testagem psicológica necessária à definição do perfil profissiográfico exigido para o militar estadual".
"Em nenhum momento têm adotado posturas sexistas, discriminatórias e machistas. A Corporação destaca que depois de 164 anos de instituição têm uma mulher no Comando da Corporação, o que mostra a postura da PM em não fazer diferenciação de gêneros", disse a corporação.
O concurso da PM do Paraná oferece 16 vagas para o cargo de cadete, sendo duas reservadas a candidatos afrodescendentes. Pode se candidatar quem tiver nível médio de formação escolar e no máximo 30 anos de idade.
O Subsídio inicial para Cadete do 1º CFO que terá duração de três anos é de R$ 3.213,61, após conclusão do curso e declarado Aspirante-a-Oficial receberá R$ 7.069,95 e depois do período de estágio probatório e promoção ao Posto de 2º Tenente receberá R$ 9.544,44.
Haverá provas objetivas, de compreensão e produção de textos, provas de habilidades específicas, investigação social, avaliação psicológica, exame de sanidade física, exame de capacidade física e o curso de formação.
As inscrições podem ser feitas até as 17h de 11 de setembro de 2018, no site www.portal.nc.ufpr.br.
 

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