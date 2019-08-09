Polícia Militar do ES divulga resultado da investigação social

De acordo com a corporação, o candidato considerado “Contraindicado”, pode ir pessoalmente à Diretoria de Inteligência da PMES, no Prédio da DRH/DINT, localizado no Quartel do Comando Geral (QCG), Avenida Maruípe, 2.111, São Cristóvão, Vitória. O atendimento será nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, das 9 às 17 horas. Na ocasião, ele pode obter informações sobre as razões da inaptidão.