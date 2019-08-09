Polícia Militar do ES divulga resultado da investigação social

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou nesta sexta-feira (9), o edital do resultado provisório da 1ª Fase da Investigação Social do concurso público que visa a preencher vagas de soldados, oficiais, soldados músicos e oficiais médicos. A lista está disponível no endereço eletrônico www.pm.es.gov.br.
De acordo com a corporação, o candidato considerado “Contraindicado”, pode ir pessoalmente à Diretoria de Inteligência da PMES, no Prédio da DRH/DINT, localizado no Quartel do Comando Geral (QCG), Avenida Maruípe, 2.111, São Cristóvão, Vitória. O atendimento será nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, das 9 às 17 horas. Na ocasião, ele pode obter informações sobre as razões da inaptidão.
Quanto ao resultado Provisório da 1ª Fase da Investigação Social divulgado, caberá interposição de recurso, caso o candidato contraindicado tenha interesse, devendo protocolar pessoalmente o recurso na Diretoria de Inteligência, que fica no endereço citado acima. A solicitação poderá ser feita nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, das 9 às 17 horas.
Além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também está com concurso público em andamento. As seleções tiveram 49.081 inscritos, para 417 vagas ofertadas. Na PM, são 250 oportunidades para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já o edital dos bombeiros oferta 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais. Já o certame para oficiais médicos da PM oferece um total de 20 vagas, distribuídas por diversas especialidades médicas.