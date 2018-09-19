Polícia Militar divulga resultado do concurso para oficial médico

HPM vai ganhar reforço de 20 profissionais Crédito:

A Polícia Militar do Espírito Santo publicou nesta quarta-feira (19) o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para o cargo de oficial médico.

Contra o resultado divulgado caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br , no período da 0h do dia 20 de setembro até as 23h59 do dia 21 de setembro de 2018.

O candidato poderá consultar sua nota individualmente por meio do link Boletim de Desempenho da Prova Objetiva, e consultar individualmente sua Folha de Respostas por meio do link Visualizar Folha de Respostas, disponíveis no site citado acima.

No endereço eletrônico, também está disponível o gabarito pós-recursos e os pareceres dos recursos deferidos, impetrados contra os cadernos de questões e o gabarito preliminar da prova objetiva.

O concurso da PM tem como objetivo preencher 20 vagas para o cargo de oficial médico. Os aprovados vão atuar no hospital da corporação (HPM). As oportunidades são para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major.