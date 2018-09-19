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HPM

Polícia Militar divulga resultado do concurso para oficial médico

Candidatos podem ingressar com recurso contra a listagem nos dias 20 e 21 de setembro. seleção oferece 20 vagas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 13:16

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 13:16

HPM vai ganhar reforço de 20 profissionais Crédito:
A Polícia Militar do Espírito Santo publicou nesta quarta-feira (19) o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para o cargo de oficial médico.
Contra o resultado divulgado caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período da 0h do dia 20 de setembro até as 23h59 do dia 21 de setembro de 2018.
O candidato poderá consultar sua nota individualmente por meio do link Boletim de Desempenho da Prova Objetiva, e consultar individualmente sua Folha de Respostas por meio do link Visualizar Folha de Respostas, disponíveis no site citado acima.
No endereço eletrônico, também está disponível o gabarito pós-recursos e os pareceres dos recursos deferidos, impetrados contra os cadernos de questões e o gabarito preliminar da prova objetiva.
O concurso da PM tem como objetivo preencher 20 vagas para o cargo de oficial médico. Os aprovados vão atuar no hospital da corporação (HPM). As oportunidades são para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major.
Polícia Militar divulga resultado do concurso para oficial médico

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