Polícia Militar abre vagas para profissionais da área da Saúde

Seleção oferece oportunidades para médicos Crédito: arquivo

A Polícia Militar do Espírito Santo publicou nesta terça-feira (11) o edital de abertura de processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Há chances para cargos de níveis técnico e superior.

A remuneração para o cargo de médico é de R$ R$ 5.819,81, para carga horária semanal de 24 horas. Há ainda oportunidades para assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, técnico em enfermagem e técnico em laboratório. A remuneração varia de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da corporação. Os selecionados vão atuar na Diretoria de Saúde da PM.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição e classificação; comprovação dos requisitos (apresentação de documentos, experiência e qualificação profissional); e formalização do contrato.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br até as 23h59 do dia 16 de dezembro de 2018. Somente serão aceitas duas inscrições por CPF.

O certame terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração pelo mesmo mesmo período.

CONFIRA OS CARGOS

MÉDICO I

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Comprovação de experiência mínima de 6 meses no cargo.

MÉDICO ALERGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência Médica com habilitação em alergia e imunologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO CARDIOLOGISTA I

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência Médica com habilitação em cardiologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO CARDIOLOGISTA II

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência Médica com habilitação em Eco Cardiografia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência Médica com habilitação em cirurgia geral, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO DERMATOLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência Médica com habilitação em dermatologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO EM MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIÁTRICO)

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência Médica com habilitação em fisiatria, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência Médica com habilitação em endocrinologia e metabologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em gastroenterologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTÉTRICO

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em ginecologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO HEMATOLOGISTA E HEMOTERAPIA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em hematologia e hemoterapia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE). Comprovação de experiência mínima em 6 meses em serviço de Hemoterapia.

MÉDICO INFECTOLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em infectologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO NEFROLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em nefrologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO NEUROLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em NEUROLOGIA, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO OFTALMOLOGISTA I

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em oftalmologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA I

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em ortopedia e traumatologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em otorrinolaringologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO PEDIATRA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em pediatria, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em pneumologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO PSIQUIATRA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em psiquiatria, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em radiologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE). Comprovação de experiência em ultrassonografia transfontanela, em partes moles, articular e superfícies, clínica geral pediátrica, doppler e ultrassom obstétrico.

MÉDICO REUMATOLOGISTA

REQUISITOS: Diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina, legalmente registrado no Ministério da Educação (MEC) e no Conselho Regional de Medicina (CRM). Residência médica com habilitação em reumatologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou título de especialista expedido pela AMB, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (RQE).

ASSISTENTE SOCIAL

REQUISITO: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses na área de saúde.

SALÁRIO: R$ 4.443,60; CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO

REQUISITO: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6 meses no cargo em Unidade Hospitalar ou Pronto Atendimento.

SALÁRIO: R$ 4.443,60; CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

FISIOTERAPEUTA

REQUISITO: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Fisioterapia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo em área de saúde.

SALÁRIO: R$ 3.332,70; CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

PSICÓLOGO

REQUISITO: Diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6 meses no cargo na área de saúde.

SALÁRIO: R$ 4.443,60; CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

REQUISITO: Formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem, reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6 meses no cargo em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento.

SALÁRIO: R$ 2.282,28; CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS)

REQUISITO: Formação técnica de nível médio em Técnico de Laboratório, reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6 meses no cargo.

SALÁRIO: R$ 2.282,28; CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.