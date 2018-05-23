Polícia Federal define organizadora e edital sai em junho

Concurso contará com vagas de agente, escrivão, delegado e perito Crédito: Arquivo - GZ

Boa notícia para quem quer ingressar na Polícia Federal. A corporação já definiu a empresa que ficará responsável pelo concurso público. No entanto, o nome da organizadora ainda não foi divulgado. O nome deve ser revelado assim que a corporação receber aval por análise jurídica. Com isso, a publicação do edital está cada vez mais próxima.

A expectativa é de que as regras da seleção sejam divulgadas até junho deste ano, apesar da portaria de autorização do certame estabelecer como prazo outubro.

O processo para a contratação da empresa já foi encaminhado para o Ministério da Segurança Pública, de onde partirá a análise jurídica.

De acordo com especialistas na área de concursos, o Cebraspe, antigo Cespe/UnB, segue como favorito na disputa. Isso porque a empresa tem histórico bem sucedido de organização dos concursos da corporação. Tanto que está no rol de quase 16 empresas que enviaram proposta para escolha da banca organizadora.

O concurso da PF vai oferecer 500 vagas, sendo 30 para papiloscopista, 60 para perito, 80 para escrivão, 150 para delegado e 180 para agente.

Os candidatos serão submetidos à provas objetivas e discursivas, teste de aptidão física (TAF), exame médico e avaliação psicológica.