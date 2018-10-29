Polícia federal convoca para prova de aptidão fisica

PF contará com 500 novos policiais Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A Polícia Federal divulgou o resultado final da prova discursiva e a convocação para o exame de aptidão física, exceto para o cargo de Perito Criminal Federal/Área 3. A seleção tem como objetivo preencher 500 vagas para as funções de Delegado, Perito Criminal, Agente, Escrivão e Papiloscopista.

A lista está na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na questão 1, nota final na questão 2, nota final na questão 3, nota final nas questões da prova discursiva, nota final na peça profissional e nota final na prova discursiva.

Além do resultado da prova objetiva, a corporação convoca os aprovados para o exame de aptidão física, que será realizado no período de 2 a 4 de novembro de 2018. O local e horário dos testes estarão disponíveis a partir do dia 29 de outubro de 2018.

O candidato deve comparecer ao local com uma hora de antecedência, com roupa apropriada para prática de educação física, tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis, meias, traje para natação (sunga para homens e maiô de peça única para mulheres, munido de documento de identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório), em que deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar o exame de aptidão física deste concurso e conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional, emitido nos últimos 15 dias anteriores à data da realização do exame, conforme modelo anexo a este edital.