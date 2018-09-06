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Polícia Federal convoca candidatos para provas objetivas e discursivas

Exames serão aplicados no dia 16 de setembro; candidatos deverão conferir os locais dos testes no dia 10
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 16:53

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 16:53

Atuação da Polícia Federal Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira (6) o edital de convocação para as provas objetivas e discursivas para os candidatos inscritos no concurso que oferece 500 vagas. Os exames serão aplicados no dia 16 de setembro de 2018.
A seleção oferece oportunidades nos cargos de Delegado, Perito, Agente, Escrivão e Papiloscopista. Os contratados terão carga horária de 40h semanais, e as remunerações podem variar de R$ 11.983,26 a R$ 22.672,48.
Os inscritos devem conferir o andamento do certame pelo endereço eletrônico www.cespe.unb.br.
Para o cargo de delegado, testes serão aplicados às 8 horas, enquanto que para os demais candidatos às 14 horas. A partir do dia 10 de setembro os participantes terão que acessar o endereço eletrônico citado acima, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
O resultado das provas objetivas está previsto para ser divulgado no dia 10 de outubro. O exame de aptidão física será realizado nas datas prováveis de 2, 3 e 4 de novembro de 2018.
 

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