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Mudanças no edital

Polícia Federal adia provas de concurso para 16 de setembro

Também foi reaberto o prazo de inscrição para alguns cargos; concurso oferece 500 vagas para cargos de nível superior

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 14:49
Polícia Federal Crédito: Facebook Polícia Federal

As provas do concurso público da Polícia Federal foram adiadas para o dia 16 de setembro e as inscrições para alguns cargos foram reabertas. A retificação do edital foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (7). Anteriormente, os exames estavam previstos para o dia 19 de agosto.
Com a mudança no cronograma, o cartão de convocação informando o horário e o local dos testes não serão mais divulgados no dia 9 de agosto. De acordo com a retificação, a convocação será feita no dia 6 de setembro. É bom lembrar que a alteração não muda o número de vagas do edital, que é de 500 oportunidades.
Para todos os cargos, exceto o delegado, as provas objetivas e discursivas serão aplicadas no turno da tarde, com a duração de cinco horas. Os candidatos ao cargo de delegado farão os testes objetivos pela manhã e discursivos a tarde, com quatro horas cada. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10 de outubro.
O prazo de inscrições também foi reaberto para algumas áreas do cargo de perito, em condições específicas. Candidato que desejam concorrer nas área 5, 6 e 10 como deficientes e negros e nas áreas 7, 9 e 11 apenas como deficientes poderão se candidatar em um novo prazo.
As inscrições podem ser feita até as 18 horas do dia 13 de agosto no site www.cespe.unb.br.
O concurso da Polícia Federal oferece 500 vagas para os cargos de agente, escrivão, delegado, papiloscopista e perito. A remuneração pode chegar a R$ 22 mil.  
 

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