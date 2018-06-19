Polícia Federal abre inscrições para concurso com 500 vagas

Agentes da Polícia Federal: concurso aberto com 500 vagas Crédito: Arquivo - GZ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Polícia Federal que oferece 500 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 23,1 mil. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de julho.

São 150 vagas para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Todas as carreiras exigem que o candidato tenha nível superior.

Para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão, a remuneração atual é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50.

O salário inicial para perito e delegado é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.

Trabalho dos peritos da Polícia Federal Crédito: Reprodução Facebook

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas de 19 de junho de 2018 até 2 de julho de 2018, pela internet, no site www.cespe.unb.br . As taxas são de R$ 180 para os cargos de perito, escrivão, papiloscopista e agente e R$ 250 para delegado.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de agosto, em todas as capitais.

O processo seletivo contará ainda com exame de aptidão física, prova oral (somente para o cargo de delegado), prova prática de digitação (somente para o cargo de escrivão), avaliação médica, avaliação psicológica, prova de títulos, além do Curso de Formação Profissional, que será realizado no Distrito Federal.

REQUISITOS

Os cargos de agente, papiloscopista e escrivão exigem que os candidatos tenham curso de nível superior em qualquer área de formação. Já para delegado, é necessário ter nível superior em direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica ou policial, comprovados na data da posse.

A função de perito é destinada a quem tem curso superior em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas; Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações ou em Engenharia de Redes de Comunicação; Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Comunicação ou em Informática; Engenharia Agronômica; Geologia; Engenharia Química, Química Industrial ou em Química; Engenharia Civil; Engenharia Florestal; Medicina e Farmácia.

Para todos os cargos, também é necessário ter carteira de habilitação a partir da categoria B.

O edital não detalha o local de trabalho dos aprovados. No entanto, estabelece que para a escolha de lotação, serão disponibilizadas vagas, preferencialmente, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e em unidades de fronteira.