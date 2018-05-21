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173 vagas

Polícia Civil abre licitação para empresa organizadora de concurso

Seleção vai preencher cargos de níveis médio e superior

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 18:22
Polícia Civil vai abrir 173 vagas em vários cargos Crédito: Samira Ferreira
A Polícia Civil do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (21) o edital de licitação para escolha da nova empresa organizadora do concurso público.
Os interessados deverão apresentar proposta, em um prazo de 15 dias úteis, na Comissão Permanente de Licitação da PCES, que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2290, 1º andar, Bairro Santa Luiza, Vitória, no horário das 9h às 17h.
O Projeto Básico poderá ser consultado/retirado no site pc.es.gov.br/concursos ou solicitado via e-mail [email protected].
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) confirmou, por meio de nota, que a Polícia Civil abriu processo licitatório para escolher uma nova empresa que vai planejar e executar o concurso.
Em março, a PC havia escolhido o Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego para realizar o certame, mas, no início do mês de maio, a empresa desistiu sob a alegação de prejuízo com a promulgação da Lei Ordinária 10.822/2018, que prevê a dispensa de pagamento de taxas de inscrição para candidatos que são isentos de apresentar a declaração anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
O concurso público da PC prevê oferecer 173 vagas em cargos de níveis médio e superior. A expectativa é de que o certame seja realizado ainda este ano. A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80, respectivamente.
As chances são para os cargos de escrivão de polícia (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador de polícia (60) e assistente social (4). O cargo de auxiliar de perícia médico legal é destinado a candidatos que tenham o ensino médio. Para as demais oportunidades, a exigência é ter o nível superior.
 

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